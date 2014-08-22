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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Арсенал
Ахмат - Арсенал: обзор матча 22 августа 2014
Ахмат
22.08.2014, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Арсенал
19'
И. Лебеденко
32'
Маурисио
45'
М. Коморовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Арсенал
Замена
И. Айссати
️️️️
М. Рыбус
88'
Замена
Х. Кадыров
️️️️
И. Лебеденко
83'
78'
Замена
С. Сухарев
️️️️
И. Калешин
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Адилсон
77'
Желтая карточка
А. Семенов
70'
67'
Замена
А. Макаренко
️️️️
С. Игнатьев
66'
Желтая карточка
М. Кашчелан
Желтая карточка
Р. Уциев
58'
50'
Желтая карточка
А. Малоян
46'
Замена
А. Кутьин
️️️️
М. Вотинов
ГОЛ! 3:0!
М. Коморовски
Пас отдал
М. Рыбус
45'
ГОЛ! 2:0!
Маурисио
32'
ГОЛ! 1:0!
И. Лебеденко
Пас отдал
М. Рыбус
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
23
Игорь Калешин
ЛЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
18
Младен Кашчелан
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ПП
45
Максим Вотинов
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
14
Исмаил Айссати
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
16
Сергей Котов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
3-4-1-2
31
Годзюр
30
Кудряшов
13
Семенов
24
Коморовски
31
Рыбус
8
Маурисио
21
Адилсон
40
Уциев
19
Иванов
10
Лебеденко
9
Аилтон
4-4-2
1
Филимонов
22
Ершов
14
Лозенков
19
Осипов
23
Калешин
10
Кузнецов
28
Рыжков
18
Кашчелан
27
Игнатьев
0
Малоян
45
Вотинов
31
Рыбус
14
Айссати
14
Айссати
31
Рыбус
21
Адилсон
14
Кузяев
14
Кузяев
21
Адилсон
10
Лебеденко
10
Кадыров
10
Кадыров
10
Лебеденко
23
Калешин
18
Сухарев
18
Сухарев
23
Калешин
27
Игнатьев
8
Макаренко
8
Макаренко
27
Игнатьев
45
Вотинов
48
Кутьин
48
Кутьин
45
Вотинов
Остались в запасе
Ахмат
Арсенал
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
30
Максим Кликин
ВР
16
Сергей Котов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
90
Андрей Лях
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Остались в запасе
30
Максим Кликин
ВР
16
Сергей Котов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
90
Андрей Лях
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Ахмат - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:45 (прямая)
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