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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Вольфсбург
Бавария - Вольфсбург: обзор матча 22 августа 2014
Бавария
22.08.2014, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Вольфсбург
35'
Т. Мюллер
48'
А. Роббен
52'
И. Олич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Вольфсбург
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Д. Гаудино
88'
86'
Желтая карточка
М. Арнольд
Замена
С. Роде
️️️️
Р. Левандовски
78'
70'
Замена
Ж. Маланда
️️️️
Л. Густаво
66'
Желтая карточка
Л. Густаво
Замена
Д. Шакири
️️️️
М. Гетце
65'
60'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Виейринья
52'
ГОЛ! 2:1!
И. Олич
ГОЛ! 2:0!
А. Роббен
Пас отдал
Р. Левандовски
48'
46'
Замена
М. Арнольд
️️️️
А. Хант
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
А. Роббен
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
21
Филипп Лам
(К)
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
(К)
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Аарон Хант
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
20
Виейринья
ПВ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Бавария
25
Пепе Рейна
ВР
15
Лукас-Юлиан Шолль
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Вольфсбург
30
Патрик Древес
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
19
Жуниор Маланда
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
4-3-1-2
1
Нойер
24
Бернат
4
Данте
28
Бадштубер
5
Алаба
10
Гаудино
21
Лам
10
Роббен
27
Гетце
13
Мюллер
9
Левандовски
4-2-1-2-1
31
Грюн
2
Юнг
31
Кнохе
27
Налдо
13
Родригес
14
Густаво
23
Гилявоги
14
Хант
20
Виейринья
7
Де Брюйне
40
Олич
9
Левандовски
17
Роде
17
Роде
9
Левандовски
10
Гаудино
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
10
Гаудино
27
Гетце
10
Шакири
10
Шакири
27
Гетце
20
Виейринья
20
Калиджиури
20
Калиджиури
20
Виейринья
14
Густаво
19
Маланда
19
Маланда
14
Густаво
14
Хант
27
Арнольд
27
Арнольд
14
Хант
Остались в запасе
Бавария
Вольфсбург
15
Лукас-Юлиан Шолль
ЦП
25
Пепе Рейна
ВР
37
Юлиан Грин
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
30
Патрик Древес
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
15
Лукас-Юлиан Шолль
ЦП
25
Пепе Рейна
ВР
37
Юлиан Грин
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
30
Патрик Древес
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Бавария - Вольфсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:25 (прямая)
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