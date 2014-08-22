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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Амкар (мол)
Зенит (мол) - Амкар (мол): обзор матча 22 августа 2014
Зенит (мол)
22.08.2014, пятница, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
1 : 1
Завершен
Амкар (мол)
2'
А. Симонян
79'
Е. Тюкалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Амкар (мол)
Желтая карточка
А. Яковлев
90'
+2
88'
Замена
Р. Урхов
️️️️
И. Парамонов
Замена
А. Яковлев
️️️️
Д. Скопинцев
80'
79'
ГОЛ! 1:1!
Е. Тюкалов
77'
Замена
Р. Вазитдинов
️️️️
В. Алейников
76'
Замена
Р. Урхов
️️️️
А. Субботин
73'
Замена
А. Анфёров
️️️️
А. Курзенев
Замена
Д. Зуев
️️️️
Е. Серенков
65'
64'
Замена
Н. Голдобин
️️️️
В. Чухланцев
Замена
З. Диланян
️️️️
А. Симонян
63'
Замена
А. Макаров
️️️️
А. Гасилин
58'
Желтая карточка
И. Кубышкин
55'
Замена
Д. Ходаковский
️️️️
С. Ребенко
46'
40'
Желтая карточка
В. Трошев
ГОЛ! 1:0!
А. Симонян
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
13
Илья Кубышкин
ОП
60
Евгений Серенков
ЦП
10
Артем Симонян
АП
43
Павел Назимов
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Александр Селенков
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
49
Игорь Парамонов
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
9
Александр Субботин
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
72
Степан Жалобков
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
18
Захар Диланян
ЦП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
42
Данила Давиденко
ЦП
82
Алексей Макаров
ЦФ
Амкар (мол)
58
Иван Средняков
ВР
97
Никита Голдобин
ЛВ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
10
Роман Урхов
ПВ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
60
Андрей Анфёров
ЦФ
3-2-1-1-3
88
Рудаков
7
Скопинцев
15
Губочан
75
Ребенко
79
Троянов
13
Кубышкин
60
Серенков
10
Симонян
20
Марков
19
Гасилин
43
Назимов
4-1-2-1-2
57
Селихов
29
Гусейнов
44
Пермяков
40
Трошев
25
Збожень
38
Алейников
49
Парамонов
96
Чухланцев
7
Тюкалов
91
Курзенев
9
Субботин
10
Симонян
18
Диланян
18
Диланян
10
Симонян
75
Ребенко
97
Ходаковский
97
Ходаковский
75
Ребенко
19
Гасилин
82
Макаров
82
Макаров
19
Гасилин
7
Скопинцев
56
Яковлев
56
Яковлев
7
Скопинцев
60
Серенков
77
Зуев
77
Зуев
60
Серенков
9
Субботин
10
Урхов
10
Урхов
9
Субботин
96
Чухланцев
97
Голдобин
97
Голдобин
96
Чухланцев
38
Алейников
7
Вазитдинов
7
Вазитдинов
38
Алейников
91
Курзенев
60
Анфёров
60
Анфёров
91
Курзенев
Остались в запасе
Зенит (мол)
Амкар (мол)
72
Степан Жалобков
ЦЗ
42
Данила Давиденко
ЦП
78
Александр Васютин
ВР
Главный тренер
Александр Селенков
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
58
Иван Средняков
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
72
Степан Жалобков
ЦЗ
42
Данила Давиденко
ЦП
78
Александр Васютин
ВР
Остались в запасе
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
58
Иван Средняков
ВР
Главный тренер
Александр Селенков
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Зенит (мол) - Амкар (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Карпов
(Петрозаводск)
Стадион:
МСА Петровский
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