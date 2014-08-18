июль 2014
август 2014
Бразилия. Серия А 2014, 15 тур
18 августа, понедельник
01:30
Матч завершен
18 августа, понедельник
01:30
Матч завершен
18 августа, понедельник
01:30
Матч завершен
США. МЛС 2014
18 августа, понедельник
04:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 4 тур
18 августа, понедельник
21:00
Матч завершен
Германия. Кубок (2014/2015), 1 раунд
Дания. Суперлига (2014/2015), 5 тур
18 августа, понедельник
21:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2014/2015), 1 тур
Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 1 тур