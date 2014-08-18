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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Амкар-Пермь
Кубань (ЛФЛ) - Амкар-Пермь: обзор матча 18 августа 2014
Кубань (ЛФЛ)
18.08.2014, понедельник, 21:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
90+2'
Г. Букур
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Амкар-Пермь
ГОЛ! 1:0!
Г. Букур
Пас отдал
Ш. Каборе
90'
+2
Желтая карточка
Г. Букур
89'
85'
Замена
И. Черенчиков
️️️️
Д. Белоруков
84'
Травма
Д. Белоруков
Замена
М. Рабиу
️️️️
А. Соснин
79'
Желтая карточка
И. Попов
77'
Замена
А. Хубулов
️️️️
А. Ещенко
76'
74'
Замена
Г. Пеев
️️️️
И. Киреев
67'
Замена
А. Коломейцев
️️️️
З. Сираков
Желтая карточка
Ш. Каборе
66'
65'
Красная карточка
Ф. Огуде
Желтая карточка
А. Соснин
61'
Замена
Г. Букур
️️️️
Л. Мельгарехо
60'
41'
Желтая карточка
И. Киреев
17'
Желтая карточка
Д. Белоруков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
23
Антон Соснин
ЦП
77
Шарль Каборе
ЦП
71
Ивелин Попов
АП
26
Секу
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
31
Якуб Вавржиняк
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
88
Арсен Хубулов
ПП
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
5
Януш Гол
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
9
Марко Симоновски
ЦФ
3-2-3-1-1
31
Беленов
38
Ещенко
5
Армаш
2
Шандао
8
Бугаев
20
Игнатьев
10
Мельгарехо
77
Каборе
23
Соснин
71
Попов
26
Секу
3-2-4-1
1
Герус
4
Никитин
21
Белоруков
97
Фибел
14
Сираков
23
Баланович
31
Вавржиняк
71
Дзахов
8
Огуде
88
Киреев
10
Пикущак
10
Мельгарехо
11
Букур
11
Букур
10
Мельгарехо
23
Соснин
19
Рабиу
19
Рабиу
23
Соснин
38
Ещенко
88
Хубулов
88
Хубулов
38
Ещенко
21
Белоруков
79
Черенчиков
79
Черенчиков
21
Белоруков
14
Сираков
18
Коломейцев
18
Коломейцев
14
Сираков
88
Киреев
7
Пеев
7
Пеев
88
Киреев
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Амкар-Пермь
1
Евгений Помазан
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
9
Марко Симоновски
ЦФ
42
Сергей Нарубин
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
5
Януш Гол
ОП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
Остались в запасе
9
Марко Симоновски
ЦФ
42
Сергей Нарубин
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
5
Януш Гол
ОП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Амкар-Пермь
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
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4 : 1
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:45 (прямая)
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