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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Мордовия
Ахмат - Мордовия: обзор матча 18 августа 2014
Ахмат
18.08.2014, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Мордовия
67'
Р. Уциев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Мордовия
Желтая карточка
Я. Годзюр
89'
Замена
Ф. Пирис
️️️️
Маурисио
86'
84'
Желтая карточка
И. Шитов
Замена
Ж. Бокила
️️️️
И. Лебеденко
80'
72'
Замена
Д. Сысуев
️️️️
А. Иванов
ГОЛ! 1:0!
Р. Уциев
Пас отдал
О. Иванов
67'
46'
Замена
А. Дудиев
️️️️
Данило
10'
Желтая карточка
А. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
90
Данило
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
20
Митчелл Дональд
ОП
18
Ибрахима Ниассе
ОП
88
Алексей Иванов
(К)
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
14
Исмаил Айссати
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
84
Олег Власов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
3-4-1-2
31
Годзюр
30
Кудряшов
13
Семенов
24
Коморовски
31
Рыбус
8
Маурисио
21
Адилсон
40
Уциев
19
Иванов
10
Лебеденко
9
Аилтон
4-3-2-1
1
Коченков
24
Шитов
40
Перендиа
5
Васин
32
Ломич
6
Ле Таллек
20
Дональд
18
Ниассе
88
Иванов
90
Данило
48
Луценко
8
Маурисио
22
Пирис
22
Пирис
8
Маурисио
10
Лебеденко
18
Бокила
18
Бокила
10
Лебеденко
88
Иванов
8
Сысуев
8
Сысуев
88
Иванов
90
Данило
8
Дудиев
8
Дудиев
90
Данило
Остались в запасе
Ахмат
Мордовия
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
14
Исмаил Айссати
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
93
Михаил Маркин
ЦФ
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
84
Олег Власов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
14
Исмаил Айссати
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Остались в запасе
93
Михаил Маркин
ЦФ
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
84
Олег Власов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Ахмат - Мордовия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
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