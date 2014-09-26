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    Расписание матчей 26-09-2014

    август 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    сентябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    октябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2014, 24 тур
    26 сентября, пятница
    02:30
    Ботафого
    1:0
    Гойас
    Матч завершен
    26 сентября, пятница
    02:30
    Палмейрас
    2:0
    Витория
    Матч завершен
    26 сентября, пятница
    03:30
    Атлетико Минейро
    3:2
    Сантос
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 9 тур
    26 сентября, пятница
    12:00
    Зенит (мол)
    0:2
    Спартак М (мол)
    Матч завершен
    26 сентября, пятница
    13:00
    Урал (мол)
    0:0
    ЦСКА (мол)
    Матч завершен
    26 сентября, пятница
    19:00
    Мордовия (мол)
    1:0
    Уфа (мол)
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2014, 25 тур, группа A
    26 сентября, пятница
    17:00
    Нафтан
    2:2
    БАТЭ
    Матч завершен
    Украина. Кубок (2014/2015), 1/8 финала, первый матч
    26 сентября, пятница
    19:30
    Александрия
    0:1
    Заря
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2014/2015), 9 тур
    26 сентября, пятница
    20:30
    Ольборг
    0:0
    Рандерс
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2014/2015), 4 тур
    26 сентября, пятница
    21:00
    Галатасарай
    2:1
    Сивасспор
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2014, 25 тур
    26 сентября, пятница
    21:00
    Санднес Ульф
    2:1
    Волеренга
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2014/2015), 9 тур
    26 сентября, пятница
    22:15
    Теплице
    4:0
    Словацко
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2014/2015), 6 тур
    26 сентября, пятница
    22:30
    Майнц
    0:0
    Хоффенхайм
    Матч завершен
    Испания. Примера (2014/2015), 6 тур
    26 сентября, пятница
    23:00
    Эльче
    0:1
    Сельта
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2014/2015), 6 тур
    26 сентября, пятница
    23:30
    Спортинг
    1:1
    Порту
    Матч завершен
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