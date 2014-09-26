август 2014
сентябрь 2014
Бразилия. Серия А 2014, 24 тур
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 9 тур
26 сентября, пятница
12:00
Матч завершен
26 сентября, пятница
13:00
Матч завершен
26 сентября, пятница
19:00
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2014, 25 тур, группа A
Украина. Кубок (2014/2015), 1/8 финала, первый матч
26 сентября, пятница
19:30
Матч завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 9 тур
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 4 тур
26 сентября, пятница
21:00
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 25 тур
26 сентября, пятница
21:00
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2014/2015), 9 тур
Германия. Бундеслига (2014/2015), 6 тур
26 сентября, пятница
22:30
Матч завершен
Испания. Примера (2014/2015), 6 тур
Португалия. Примейра (2014/2015), 6 тур