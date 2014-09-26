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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Уфа (мол)
Мордовия (мол) - Уфа (мол): обзор матча 26 сентября 2014
Мордовия (мол)
26.09.2014, пятница, 19:00
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
1 : 0
Завершен
Уфа (мол)
53'
А. Аскеров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Уфа (мол)
Замена
А. Маланьин
️️️️
А. Суворов
80'
Замена
А. Чубукин
️️️️
Д. Озманов
80'
Замена
В. Змеёв
️️️️
М. Маркин
76'
Замена
А. Игошев
️️️️
И. Крутов
72'
Замена
Т. Аббакумов
️️️️
Д. Ларин
60'
ГОЛ! 1:0!
А. Аскеров
53'
Замена
Р. Калюжный
️️️️
И. Чебану
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
25
Илья Чебану
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
46
Заур Алборов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
34
Игорь Крутов
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
50
Дмитрий Ларин
ЦП
16
Александр Суворов
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Уфа (мол)
23
Артем Леонов
ВР
85
Эрик Салихов
ЦЗ
55
Станислав Бугаев
ЦЗ
94
Эдуард Шайхутдинов
ЦЗ
79
Олег Купряков
ЦЗ
50
Сергей Тамразов
ЦП
95
Сергей Кречетов
ЦП
80
Денис Гильманов
ЦП
23
Илья Севастьянов
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Мордовия (мол)
51
Евгений Зимин
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
49
Тимон Аббакумов
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
33
Матвей Гуйганов
ЦП
65
Алексей Ларин
ЦП
58
Александр Шинкаренко
ЦП
53
Тимур Раимов
ЦП
43
Владимир Змеёв
ЦФ
48
Андрей Маланьин
ЦФ
Уфа (мол)
30
Виктор Янбарисов
ВР
90
Артур Шайбеков
ЦЗ
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
92
Марат Атлуханов
ЦП
96
Арсен Бенифанд
ЦП
4-4-1
25
Чебану
17
Озманов
46
Алборов
45
Теняев
42
Усов
34
Крутов
50
Ларин
16
Суворов
71
Аскеров
93
Маркин
4-5-1
23
Леонов
55
Бугаев
94
Шайхутдинов
79
Купряков
85
Салихов
50
Тамразов
80
Гильманов
23
Севастьянов
87
Безденежных
95
Кречетов
98
Якупов
50
Ларин
49
Аббакумов
49
Аббакумов
50
Ларин
93
Маркин
43
Змеёв
43
Змеёв
93
Маркин
34
Крутов
54
Игошев
54
Игошев
34
Крутов
17
Озманов
44
Чубукин
44
Чубукин
17
Озманов
16
Суворов
48
Маланьин
48
Маланьин
16
Суворов
25
Чебану
35
Калюжный
35
Калюжный
25
Чебану
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Уфа (мол)
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
33
Матвей Гуйганов
ЦП
65
Алексей Ларин
ЦП
58
Александр Шинкаренко
ЦП
53
Тимур Раимов
ЦП
51
Евгений Зимин
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
90
Артур Шайбеков
ЦЗ
92
Марат Атлуханов
ЦП
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
96
Арсен Бенифанд
ЦП
30
Виктор Янбарисов
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
Остались в запасе
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
33
Матвей Гуйганов
ЦП
65
Алексей Ларин
ЦП
58
Александр Шинкаренко
ЦП
53
Тимур Раимов
ЦП
51
Евгений Зимин
ВР
Остались в запасе
90
Артур Шайбеков
ЦЗ
92
Марат Атлуханов
ЦП
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
96
Арсен Бенифанд
ЦП
30
Виктор Янбарисов
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Главный тренер
Сергей Томаров
Статистика матча Мордовия (мол) - Уфа (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Чембулатов
(Кострома)
Стадион:
Старт
Новости команд
Все
Мордовия (мол)
Уфа (мол)
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
«Уфа» – «Химки» – самый результативный матч в истории молодежного первенства России. В игре забили 13 голов
2020.10.29 12:59
5
Молодежное первенство. «Уфа» разгромила «Спартак», набрав первые очки в сезоне
2018.11.11 10:42
14
Молодежное первенство. ЦСКА забил семь безответных голов «Уфе»
2018.09.15 10:59
9
Гендиректор «Уфы»: «Не удивлен, что Дивеевым интересуется лондонский «Арсенал»
2018.09.10 17:52
1
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
«Уфа» – «Химки» – самый результативный матч в истории молодежного первенства России. В игре забили 13 голов
2020.10.29 12:59
5
Молодежное первенство. «Уфа» разгромила «Спартак», набрав первые очки в сезоне
2018.11.11 10:42
14
Молодежное первенство. ЦСКА забил семь безответных голов «Уфе»
2018.09.15 10:59
9
Гендиректор «Уфы»: «Не удивлен, что Дивеевым интересуется лондонский «Арсенал»
2018.09.10 17:52
1
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