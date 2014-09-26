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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Хоффенхайм
Майнц - Хоффенхайм: обзор матча 26 сентября 2014
Майнц
26.09.2014, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Хоффенхайм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Хоффенхайм
89'
Замена
С. Шипплок
️️️️
Р. Фирмино
Замена
Г. Хара
️️️️
Й. Гайс
85'
Замена
П. де Бласис
️️️️
С. Аллагуи
79'
73'
Замена
С. Цубер
️️️️
К. Фолланд
71'
Желтая карточка
С. Руди
67'
Замена
А. Салаи
️️️️
А. Модест
Замена
Х. Самперио
️️️️
Ф. Джуричич
61'
56'
Желтая карточка
Ю. Полански
Желтая карточка
С. Аллагуи
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
18
Кристоф Мориц
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Майнц
1
Стефанос Капино
ВР
22
Юлиан Кох
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
10
Юнус Малли
АП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
38
Кай Хердлинг
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кариус
15
Диас
16
Белл
26
Бунгерт
18
Бросински
14
Баумгартлингер
18
Мориц
30
Гайс
31
Джуричич
7
Хофманн
9
Аллагуи
2-1-4-3
1
Бауманн
32
Бек
25
Зюле
5
Штробль
8
Полански
27
Швеглер
18
Эльюнусси
13
Руди
9
Фирмино
31
Фолланд
27
Модест
30
Гайс
18
Хара
18
Хара
30
Гайс
31
Джуричич
29
Самперио
29
Самперио
31
Джуричич
9
Аллагуи
8
де Бласис
8
де Бласис
9
Аллагуи
31
Фолланд
7
Цубер
7
Цубер
31
Фолланд
27
Модест
11
Салаи
11
Салаи
27
Модест
9
Фирмино
22
Шипплок
22
Шипплок
9
Фирмино
Остались в запасе
Майнц
Хоффенхайм
22
Юлиан Кох
ЦЗ
1
Стефанос Капино
ВР
19
Элкин Сото
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
22
Юлиан Кох
ЦЗ
1
Стефанос Капино
ВР
19
Элкин Сото
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Остались в запасе
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Майнц - Хоффенхайм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Мева Арена
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