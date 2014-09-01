Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
август 2014
сентябрь 2014
Испания. Примера (2014/2015), 2 тур
Эльче
1 : 1
Гранада
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015). группа 2, 5 тур
Ротор
2 : 1
Анжи-2
Матч завершен
Терек-2
1 : 2
Алания
Матч завершен
Машук-КМВ
1 : 1
Матч завершен
3 : 0
Ангушт
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015). группа 1, 5 тур
ФК Сочи-2013
0 : 3
Афипс
Матч завершен
Витязь
4 : 3
Армавир
Матч завершен
Биолог-Новокубанск
3 : 0
Жемчужина
Матч отменен
США. МЛС 2014
0 : 3
Лос-Анджелес Гэлакси
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 18 тур
Витория
1 : 2
Фламенго
Матч завершен
Гремио
1 : 0
Баия
Матч завершен
Гойас
3 : 1
Атлетико Паранаэнсе
Матч завершен
Греция. Суперлига (2014/2015), 2 тур
ОФИ
0 : 1
Верия
Матч завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 6 тур
Хобро
3 : 1
Вестсьелланд
Матч завершен
Португалия. Примейра (2014/2015), 3 тур
Риу Аве
4 : 0
Боавишта
Матч завершен