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Расписание матчей 12-09-2014

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
август 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
сентябрь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
октябрь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
Предыдущий день Следующий день
Испания. Примера (2014/2015), 3 тур Таблица
12 сентября, 23:00
Альмерия
1 : 1
Кордоба
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2014/2015), 3 тур Таблица
12 сентября, 22:30
Байер
3 : 3
Вердер
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2014/2015), 5 тур Таблица
12 сентября, 22:30
Лион
2 : 1
Монако
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015). группа 2, 7 тур Таблица
12 сентября, 17:00
Астрахань
1 : 3
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), 10 тур Таблица
12 сентября, 17:00
Нефтехимик
0 : 2
Рубин-2
Матч завершен
12 сентября, 18:00
Волга
0 : 0
КАМАЗ
Матч завершен
12 сентября, 18:00
Зенит-Ижевск
2 : 1
Динамо Киров
Матч завершен
12 сентября, 18:00
Спартак
1 : 1
Лада-Тольятти
Матч завершен
12 сентября, 19:00
Сызрань-2003
2 : 0
Носта
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 7 тур Таблица
12 сентября, 12:00
ЦСКА (мол)
4 : 1
Арсенал Т (мол)
Матч завершен
12 сентября, 15:00
Зенит (мол)
0 : 1
Динамо (мол)
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 20 тур Таблица
12 сентября, 02:30
Коринтианс
1 : 0
Атлетико Минейро
Матч завершен
12 сентября, 03:30
Крузейро
2 : 1
Баия
Матч завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 7 тур Таблица
12 сентября, 20:30
Мидтьюлланд
3 : 2
Оденсе
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 23 тур Таблица
12 сентября, 21:00
Русенборг
3 : 1
Буде-Глимт
Матч завершен
Португалия. Примейра (2014/2015), 4 тур Таблица
12 сентября, 23:30
Витория Сетубал
0 : 5
Бенфика
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2014/2015), 7 тур Таблица
12 сентября, 22:15
Славия
1 : 3
Матч завершен
Россия
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