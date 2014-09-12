Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
август 2014
сентябрь 2014
Испания. Примера (2014/2015), 3 тур
Альмерия
1 : 1
Кордоба
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2014/2015), 3 тур
Байер
3 : 3
Вердер
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2014/2015), 5 тур
Лион
2 : 1
Монако
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015). группа 2, 7 тур
Астрахань
1 : 3
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), 10 тур
Нефтехимик
0 : 2
Рубин-2
Матч завершен
Волга
0 : 0
КАМАЗ
Матч завершен
Зенит-Ижевск
2 : 1
Динамо Киров
Матч завершен
Спартак
1 : 1
Лада-Тольятти
Матч завершен
Сызрань-2003
2 : 0
Носта
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 7 тур
ЦСКА (мол)
4 : 1
Арсенал Т (мол)
Матч завершен
Зенит (мол)
0 : 1
Динамо (мол)
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 20 тур
Коринтианс
1 : 0
Атлетико Минейро
Матч завершен
Крузейро
2 : 1
Баия
Матч завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 7 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
Оденсе
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 23 тур
Русенборг
3 : 1
Буде-Глимт
Матч завершен
Португалия. Примейра (2014/2015), 4 тур
Витория Сетубал
0 : 5
Бенфика
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2014/2015), 7 тур
Славия
1 : 3
Матч завершен