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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Кордоба
Альмерия - Кордоба: обзор матча 12 сентября 2014
Альмерия
12.09.2014, пятница, 23:00
Испания. Примера, 3 тур
1 : 1
Завершен
Кордоба
12'
Э. Мендес
19'
Ф. Картабия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Кордоба
87'
Желтая карточка
Ф. Картабия
Замена
Г. Панадеро
️️️️
Т. Хемед
85'
84'
Желтая карточка
Ф. Росси
Желтая карточка
Э. Мендес
83'
76'
Замена
А. Гомес
️️️️
Б. Гарсия
Замена
Т. Дангда
️️️️
Ф. Сориано
76'
69'
Желтая карточка
А. Пантич
68'
Замена
А. Пантич
️️️️
Э. Кампабадаль
Замена
Кике
️️️️
В. Силва
65'
60'
Замена
Н. Гилас
️️️️
М. Хавенаар
Желтая карточка
Т. Парти
56'
Желтая карточка
В. Силва
47'
Желтая карточка
Ф. Сориано
44'
41'
Желтая карточка
Дэйвид
19'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Картабия
Пас отдал
Фидель
ГОЛ! 1:0!
Э. Мендес
Пас отдал
Х. Наварро
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
23
Рубен
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
12
Верса
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
11
Веллингтон Силва
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
7
Фаусто Росси
ОП
22
Ариц Гарай
ОП
15
Дэйвид
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Майк Хавенаар
ЦФ
Главный тренер
Альбер Феррер
Альмерия
23
Хулиан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
33
Гаспар Панадеро
ЦП
15
Корона
АП
10
Тирасил Дангда
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
23
Абель Гомес
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
4-4-1-1
23
Рубен
16
Дюбарбье
5
Трухильо
15
дос Сантос
23
Наварро
23
Сориано
12
Верса
18
Парти
7
Мендес
11
Силва
10
Хемед
3-2-1-3-1
1
Хуан Карлос
33
Кампабадаль
12
Лопес
15
Креспо
7
Росси
22
Гарай
15
Дэйвид
10
Картабия
10
Гарсия
10
Фидель
9
Хавенаар
23
Сориано
10
Дангда
10
Дангда
23
Сориано
10
Хемед
33
Панадеро
33
Панадеро
10
Хемед
11
Силва
7
Кике
7
Кике
11
Силва
33
Кампабадаль
2
Пантич
2
Пантич
33
Кампабадаль
10
Гарсия
23
Гомес
23
Гомес
10
Гарсия
9
Хавенаар
9
Гилас
9
Гилас
9
Хавенаар
Остались в запасе
Альмерия
Кордоба
23
Хулиан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
15
Корона
АП
Главный тренер
Франсиско Родригес
13
Микель Саизар
ВР
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Альбер Феррер
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
15
Корона
АП
Остались в запасе
13
Микель Саизар
ВР
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Альбер Феррер
Статистика матча Альмерия - Кордоба
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Медитерранео
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