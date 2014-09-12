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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Вердер
Байер - Вердер: обзор матча 12 сентября 2014
Байер
12.09.2014, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
3 : 3
Завершен
Вердер
16'
Т. Едвай
63'
Х. Чалханоглу
73'
Х. Сон
44'
Ф. Бартельс
61'
Ф. Ди Санто
85'
С. Предль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Вердер
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Ш. Кисслинг
90'
89'
Желтая карточка
С. Предль
85'
ГОЛ! 3:3!
С. Предль
Пас отдал
Н. Петерсен
82'
Замена
М. Буш
️️️️
К. Фритц
78'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Э. Элиа
Желтая карточка
Ш. Райнарц
77'
76'
Желтая карточка
А. Гальвез
ГОЛ! 3:2!
Х. Сон
Пас отдал
Т. Едвай
73'
69'
Замена
И. Хайрович
️️️️
Д. Зелке
Замена
Ш. Райнарц
️️️️
Л. Бендер
67'
Желтая карточка
Г. Кастро
66'
ГОЛ! 2:2!
Х. Чалханоглу
63'
Замена
Х. Сон
️️️️
Л. Озтюнали
61'
61'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Ди Санто
Пас отдал
З. Юнузович
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
53'
Желтая карточка
Э. Спахич
49'
44'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бартельс
Пас отдал
С. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
Т. Едвай
Пас отдал
Ш. Кисслинг
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
8
Ларс Бендер
(К)
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ОП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
3
Сантьяго Гарсия
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
(К)
ПЗ
11
Эльеро Элиа
ЛП
6
Алехандро Гальвез
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
31
Фин Бартельс
ПП
9
Дави Зелке
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
80
Владлен Юрченко
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Вердер
22
Райф Хусич
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Лено
4
Едвай
21
Топрак
4
Спахич
17
Бениш
8
Кастро
8
Бендер
10
Чалханоглу
21
Озтюнали
38
Беллараби
11
Кисслинг
4-4-2
30
Вольф
8
Фритц
21
Лукимия-Мулонготи
4
Предль
3
Гарсия
31
Бартельс
6
Гальвез
16
Юнузович
11
Элиа
9
Ди Санто
9
Зелке
8
Бендер
7
Райнарц
7
Райнарц
8
Бендер
21
Озтюнали
7
Сон
7
Сон
21
Озтюнали
11
Кисслинг
18
Дрмич
18
Дрмич
11
Кисслинг
8
Фритц
2
Буш
2
Буш
8
Фритц
9
Зелке
20
Хайрович
20
Хайрович
9
Зелке
11
Элиа
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Элиа
Остались в запасе
Байер
Вердер
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
22
Райф Хусич
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Остались в запасе
22
Райф Хусич
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Байер - Вердер
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:25 (прямая)
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