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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Динамо (мол)
Зенит (мол) - Динамо (мол): обзор матча 12 сентября 2014
Зенит (мол)
12.09.2014, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
0 : 1
Завершен
Динамо (мол)
61'
А. Моргунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Динамо (мол)
90'
Желтая карточка
Н. Обольский
85'
Замена
В. Сарамутин
️️️️
А. Юсупов
84'
Желтая карточка
А. Иванов
75'
Замена
А. Алтунин
️️️️
А. Катрич
72'
Замена
Н. Обольский
️️️️
А. Каташевский
Замена
П. Назимов
️️️️
А. Гасилин
70'
Замена
Д. Зуев
️️️️
З. Диланян
69'
Замена
А. Яковлев
️️️️
М. Родич
69'
Замена
А. Симонян
️️️️
П. Осипов
65'
61'
ГОЛ! 0:1!
А. Моргунов
60'
Замена
А. Максименко
️️️️
И. Горбунов
Желтая карточка
Д. Ходжаниязов
59'
Замена
Е. Козлов
️️️️
И. Соловьев
57'
Замена
С. Ребенко
️️️️
Д. Чистяков
56'
54'
Желтая карточка
А. Каляшин
Желтая карточка
М. Родич
48'
Замена
П. Долгов
️️️️
М. Проничев
46'
Желтая карточка
З. Диланян
31'
27'
Желтая карточка
Д. Живоглядов
12'
Замена
В. Левин
️️️️
М. Кузьмин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
73
Павел Осипов
ЦП
18
Захар Диланян
ЦП
60
Евгений Серенков
ЦП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Александр Селенков
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Артем Каташевский
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
Зенит (мол)
30
Антон Цветков
ВР
72
Степан Жалобков
ЦЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
42
Данила Давиденко
ЦП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
10
Артем Симонян
АП
43
Павел Назимов
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Динамо (мол)
84
Иван Зириков
ВР
74
Никита Климов
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
5
Павел Деревягин
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
77
Михаил Могулкин
ЦП
96
Александр Максименко
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
4-4-2
88
Рудаков
7
Скопинцев
23
Родич
78
Чистяков
5
Ходжаниязов
9
Соловьев
18
Диланян
60
Серенков
73
Осипов
19
Гасилин
34
Проничев
4-2-3-1
31
Лещук
27
Живоглядов
25
Ярмолицкий
17
Иванов
8
Каляшин
18
Каташевский
4
Юсупов
77
Катрич
6
Кузьмин
17
Горбунов
14
Моргунов
19
Гасилин
43
Назимов
43
Назимов
19
Гасилин
18
Диланян
77
Зуев
77
Зуев
18
Диланян
73
Осипов
10
Симонян
10
Симонян
73
Осипов
9
Соловьев
7
Козлов
7
Козлов
9
Соловьев
78
Чистяков
75
Ребенко
75
Ребенко
78
Чистяков
23
Родич
56
Яковлев
56
Яковлев
23
Родич
34
Проничев
91
Долгов
91
Долгов
34
Проничев
4
Юсупов
27
Сарамутин
27
Сарамутин
4
Юсупов
17
Горбунов
96
Максименко
96
Максименко
17
Горбунов
6
Кузьмин
88
Левин
88
Левин
6
Кузьмин
77
Катрич
97
Алтунин
97
Алтунин
77
Катрич
18
Каташевский
9
Обольский
9
Обольский
18
Каташевский
Остались в запасе
Зенит (мол)
Динамо (мол)
72
Степан Жалобков
ЦЗ
42
Данила Давиденко
ЦП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Александр Селенков
74
Никита Климов
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
5
Павел Деревягин
ЦЗ
77
Михаил Могулкин
ЦП
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
84
Иван Зириков
ВР
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
72
Степан Жалобков
ЦЗ
42
Данила Давиденко
ЦП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
30
Антон Цветков
ВР
Остались в запасе
74
Никита Климов
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
5
Павел Деревягин
ЦЗ
77
Михаил Могулкин
ЦП
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
84
Иван Зириков
ВР
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Александр Селенков
Статистика матча Зенит (мол) - Динамо (мол)
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Кужелев
(Пикалёво)
Стадион:
МСА Петровский
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