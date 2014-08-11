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июль 2014
август 2014
Россия. Кубок (2014/2015), 1/64 финала
Носта
4 : 5
Сызрань-2003
Матч завершен
Волга
2 : 1
Динамо Киров
Матч завершен
КАМАЗ
1 : 1
Нефтехимик
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 3 тур
1 : 1
Амкар (мол)
Матч завершен
Англия. Кубок Лиги (2014/2015), 1 раунд
Карлайл Юнайтед
0 : 2
Дерби Каунти
Матч завершен
США. МЛС 2014
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
Канзаc Сити
Матч завершен
Чикаго Файр
1 : 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч завершен
Сиэтл
2 : 0
Динамо Хьюстон
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 3 тур
Черноморец
1 : 0
Волынь
Матч завершен
Заря
1 : 0
Мариуполь
Матч завершен
Товарищеские матчи 2014
Наполи
1 : 2
ПСЖ
Матч завершен
Бетис
1 : 2
Фиорентина
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 14 тур
Сан-Паулу
3 : 1
Витория
Матч завершен
Атлетико Минейро
2 : 1
Палмейрас
Матч завершен
Шапекоэнсе
0 : 1
Фигейренсе
Матч завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 4 тур
Эсбьерг
0 : 0
Силькеборг
Матч завершен