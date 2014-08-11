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Расписание матчей 11-08-2014

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09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
июль 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
август 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
сентябрь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
Предыдущий день Следующий день
Россия. Кубок (2014/2015), 1/64 финала Таблица
11 августа, 17:00
Носта
4 : 5
Сызрань-2003
Матч завершен
11 августа, 18:00
Волга
2 : 1
Динамо Киров
Матч завершен
11 августа, 18:00
КАМАЗ
1 : 1
Нефтехимик
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 3 тур Таблица
11 августа, 12:00
1 : 1
Амкар (мол)
Матч завершен
Англия. Кубок Лиги (2014/2015), 1 раунд
11 августа, 22:45
Карлайл Юнайтед
0 : 2
Дерби Каунти
Матч завершен
США. МЛС 2014 Таблица
11 августа, 04:00
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
Канзаc Сити
Матч завершен
11 августа, 04:00
Чикаго Файр
1 : 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч завершен
11 августа, 06:30
Сиэтл
2 : 0
Динамо Хьюстон
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 3 тур Таблица
11 августа, 20:00
Черноморец
1 : 0
Волынь
Матч завершен
11 августа, 22:00
Заря
1 : 0
Мариуполь
Матч завершен
Товарищеские матчи 2014
11 августа, 22:00
Наполи
1 : 2
ПСЖ
Матч завершен
11 августа, 23:00
Бетис
1 : 2
Фиорентина
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 14 тур Таблица
11 августа, 01:30
Сан-Паулу
3 : 1
Витория
Матч завершен
11 августа, 01:30
Атлетико Минейро
2 : 1
Палмейрас
Матч завершен
11 августа, 01:30
Шапекоэнсе
0 : 1
Фигейренсе
Матч завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 4 тур Таблица
11 августа, 21:00
Эсбьерг
0 : 0
Силькеборг
Матч завершен
Россия
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