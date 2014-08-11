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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Мариуполь
Заря - Мариуполь: обзор матча 11 августа 2014
Заря
11.08.2014, понедельник, 22:00
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Мариуполь
29'
Ф. Будковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Мариуполь
90'
+2
Желтая карточка
А. Довгий
Желтая карточка
Н. Шевченко
90'
+1
83'
Замена
А. Оберемко
️️️️
С. Гринь
Желтая карточка
Р. Малиновский
79'
75'
Замена
Д. Таргамадзе
️️️️
В. Чурко
Замена
П. Сегбефиа
️️️️
Ж. Любенович
70'
68'
Замена
В. Федотов
️️️️
А. Тотовицкий
Замена
Р. Малиновский
️️️️
И. Чайковский
46'
Замена
М. Пыско
️️️️
Г. Ярмаш
32'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Будковский
Пас отдал
И. Чайковский
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
5
Артем Путивцев
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
50
Сергей Гринь
ПП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
3
Михаил Пыско
ЦЗ
7
Павел Худзик
ЛП
17
Максим Малышев
ОП
9
Принс Сегбефиа
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Мариуполь
23
Орест Будюк
ВР
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
9
Андрей Оберемко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
4-1-3-1-1
30
Шевченко
20
Караваев
15
Вернидуб
29
Белый
16
Ярмаш
4
Чайковский
6
Каменюка
35
Грицай
22
Любенович
10
Хомченовский
28
Будковский
4-3-2-1
1
Гальчук
13
Калинин
33
Чижов
91
Бутко
5
Путивцев
50
Гринь
6
Довгий
15
Мишнев
11
Чурко
5
Тотовицкий
10
Кулач
16
Ярмаш
3
Пыско
3
Пыско
16
Ярмаш
22
Любенович
9
Сегбефиа
9
Сегбефиа
22
Любенович
4
Чайковский
17
Малиновский
17
Малиновский
4
Чайковский
50
Гринь
9
Оберемко
9
Оберемко
50
Гринь
11
Чурко
99
Таргамадзе
99
Таргамадзе
11
Чурко
5
Тотовицкий
19
Федотов
19
Федотов
5
Тотовицкий
Остались в запасе
Заря
Мариуполь
1
Кршеван Сантини
ВР
7
Павел Худзик
ЛП
17
Максим Малышев
ОП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
23
Орест Будюк
ВР
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
1
Кршеван Сантини
ВР
7
Павел Худзик
ЛП
17
Максим Малышев
ОП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Остались в запасе
23
Орест Будюк
ВР
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Заря - Мариуполь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
Славутич-Арена
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