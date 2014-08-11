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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Волынь
Черноморец - Волынь: обзор матча 11 августа 2014
Черноморец
11.08.2014, понедельник, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Волынь
70'
М. Сиваков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Волынь
84'
Замена
Селин
️️️️
Р. Бабенко
77'
Замена
А. Шабанов
️️️️
В. Федорчук
ГОЛ! 1:0!
М. Сиваков
Пас отдал
Тейку
70'
68'
Желтая карточка
Р. Бабенко
66'
Пенальти не реализован!
Э. Бикфалви
Желтая карточка
Д. Безотосный
65'
Замена
А. Диденко
️️️️
А. Шиндер
61'
Замена
Д. Гречишкин
️️️️
С. Назаренко
46'
45'
Замена
Е. Новак
️️️️
Р. Годованый
32'
Желтая карточка
Р. Годованый
Желтая карточка
М. Сиваков
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
7
Сергей Воронин
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
3
Роман Годованый
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Данило Мариотто Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
11
Селин
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
3-5-2
22
Безотосный
3
Сиваков
4
Тейку
22
Зубейко
8
Ковальчук
9
Назаренко
19
Гай
17
Аржанов
33
Слинкин
19
Фомин
7
Шиндер
4-4-1-1
13
Кичак
5
Жунич
30
Симинин
3
Годованый
7
Воронин
93
Матей
5
Федорчук
30
Кобахидзе
8
Бабенко
10
Бикфалви
17
Мариотто Дос Сантос
9
Назаренко
24
Гречишкин
24
Гречишкин
9
Назаренко
7
Шиндер
9
Диденко
9
Диденко
7
Шиндер
3
Годованый
21
Новак
21
Новак
3
Годованый
5
Федорчук
31
Шабанов
31
Шабанов
5
Федорчук
8
Бабенко
11
Селин
11
Селин
8
Бабенко
Остались в запасе
Черноморец
Волынь
44
Евгений Паст
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
Главный тренер
Роман Григорчук
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
30
Олег Гуменюк
ПП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
Остались в запасе
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
30
Олег Гуменюк
ПП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Черноморец - Волынь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Черноморец
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