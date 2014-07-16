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    Расписание матчей 16-07-2014

    июнь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    июль 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    август 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи 2014
    16 июля, среда
    17:00
    Флитвуд
    2:3
    Ахмат
    Матч завершен
    16 июля, среда
    18:00
    Мордовия
    3:0
    Славия
    Матч завершен
    16 июля, среда
    19:00
    Милан
    2:0
    Ренате
    Матч завершен
    16 июля, среда
    20:30
    Яблонец
    2:0
    Ростов
    Матч завершен
    16 июля, среда
    20:30
    Фортуна
    1:1
    Локомотив
    Матч завершен
    16 июля, среда
    21:00
    Брондбю
    2:1
    Ливерпуль
    Матч завершен
    16 июля, среда
    21:00
    Уикомб Уондерерс
    0:5
    Челси
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2014/2015), 2 раунд, первый матч
    16 июля, среда
    21:00
    Динамо
    0:1
    Актобе
    Матч завершен
    16 июля, среда
    21:00
    Мальме
    0:0
    Вентспилс
    Матч завершен
    16 июля, среда
    21:00
    Лудогорец
    4:0
    Дюделанж
    Матч завершен
    16 июля, среда
    21:30
    Стремсгодсет
    0:1
    ФКСБ
    Матч завершен
    16 июля, среда
    22:45
    Легия
    1:1
    Сент Патрикс
    Матч завершен
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