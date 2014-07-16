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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Мордовия - Славия
Мордовия - Славия: обзор матча 16 июля 2014
Мордовия
16.07.2014, среда, 18:00
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Славия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мордовия - Славия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Славия
Товарищеские матчи
Мордовия
3 : 0
16.07.2014
Славия
Лига Европы
Кошице
3 : 1
06.08.2009
Славия
Лига Европы
Славия
0 : 2
30.07.2009
Кошице
Лига Европы
Славия
3 : 1
23.07.2009
Ольборг
Лига Европы
Ольборг
0 : 0
16.07.2009
Славия
Информация о матче
Стадион:
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Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
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«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
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