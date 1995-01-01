Жиру – первый автор 10-ти голов за «Челси» в сезоне еврокубков

«Челси» принимает «Славию» в ответном четвертьфинале Лиги Европы (4:1, 30-я минута).

Третий гол в матче забил нападающий Оливье Жиру на 17-й минуте.

Общее количество мячей француза в текущем сезоне турнира составило 10. Это лучший показатель сезона на данный момент и рекордный в истории лондонского клуба.