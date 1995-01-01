Жиру – первый автор 10-ти голов за «Челси» в сезоне еврокубков

Лигоевропейский бомбардир
«Челси» принимает «Славию» в ответном четвертьфинале Лиги Европы (4:1, 30-я минута).
Третий гол в матче забил нападающий Оливье Жиру на 17-й минуте.
Общее количество мячей француза в текущем сезоне турнира составило 10. Это лучший показатель сезона на данный момент и рекордный в истории лондонского клуба.
- Форвард перешел в «Челси» из «Арсенала» в январе 2018 года за 17 миллионов евро.
- В текущем сезоне забил 12 голов и отдал 7 ассистов в 38 играх всех турниров.
- Следить за событиями матча на «Стэмфорд Бридж» можно здесь.