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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Кошице - Славия
Кошице - Славия: обзор матча 06 августа 2009
Кошице
06.08.2009, четверг, 19:00
Лига Европы
3 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Славия
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Личные встречи
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Статистика матча Кошице - Славия
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Матчи команд
Кошице
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
- : -
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
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Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Земплин Михаловце
1 : 1
18.10.2026
Кошице
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Товарищеские матчи
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16.07.2014
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06.08.2009
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Славия
0 : 2
30.07.2009
Кошице
Лига Европы
Славия
3 : 1
23.07.2009
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