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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Яблонец - Ростов
Яблонец - Ростов: обзор матча 16 июля 2014
Яблонец
16.07.2014, среда, 20:30
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Ростов
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Яблонец - Ростов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
- : -
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
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0 : 0
08.11.2026
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Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Лига конференций, 2 тур
Яблонец
0 : 0
22.10.2026
Брайтон
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
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