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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Брондбю - Ливерпуль
Брондбю - Ливерпуль: обзор матча 16 июля 2014
Брондбю
16.07.2014, среда, 21:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Брондбю - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
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- : -
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1 : 0
08.11.2026
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2 : 0
01.11.2026
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Рандерс
1 : 3
23.10.2026
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Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
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- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
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08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
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04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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