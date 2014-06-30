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    Расписание матчей 30-06-2014

    май 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    июнь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    июль 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2014
    30 июня, понедельник
    03:30
    Монреаль Импакт
    3:0
    Хьюстон
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2014
    30 июня, понедельник
    17:00
    Уфа
    3:1
    Строгино
    Матч завершен
    30 июня, понедельник
    19:00
    Анжи
    0:0
    Университатя
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2014, 15 тур
    30 июня, понедельник
    19:00
    Слуцк
    0:0
    Гомель
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2014, 1/8 финала
    30 июня, понедельник
    20:00
    Франция
    2:0
    Нигерия
    Матч завершен
    30 июня, понедельник
    23:59
    Германия
    2:1
    Алжир
    Матч завершен
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