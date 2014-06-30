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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Анжи - Университатя Клуж
Анжи - Университатя Клуж: обзор матча 30 июня 2014
Анжи
30.06.2014, понедельник, 19:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Университатя Клуж
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Анжи - Университатя Клуж
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
- : -
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 0
07.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 3
23.10.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
Университатя Клуж
2 : 2
19.10.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя Клуж
3 : 4
12.10.2026
Рапид
Информация о матче
Стадион:
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Университатя Клуж
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