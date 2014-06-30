Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Германия - Алжир
Германия - Алжир: обзор матча 30 июня 2014
Германия
30.06.2014, понедельник, 23:59
Чемпионат мира, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Алжир
92'
А. Шюррле
118'
М. Озил
120'
И. Слимани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Алжир
120'
ГОЛ! 2:1!
И. Слимани
ГОЛ! 2:0!
М. Озил
118'
Замена
К. Крамер
️️️️
Б. Швайнштайгер
110'
Травма
Б. Швайнштайгер
110'
Желтая карточка
Ф. Лам
108'
100'
Замена
А. Джабу
️️️️
Э. Судани
97'
Замена
М. Бугерра
️️️️
Р. Халлиш
96'
Травма
Р. Халлиш
ГОЛ! 1:0!
А. Шюррле
Пас отдал
Т. Мюллер
92'
77'
Замена
Я. Браими
️️️️
С. Таидер
Замена
С. Хедира
️️️️
Ш. Мустафи
68'
Травма
Ш. Мустафи
67'
Замена
А. Шюррле
️️️️
М. Гетце
46'
40'
Желтая карточка
Р. Халлиш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЛЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
0
Филипп Лам
(К)
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
11
Марио Гетце
АП
10
Месут Озил
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Алжир
23
Раис М'Боли
ВР
3
Фаузи Гулам
ЛЗ
4
Эссаид Белкалем
ЦЗ
5
Рафик Халлиш
(К)
ЦЗ
2
Айсса Манди
ПЗ
19
Сафир Таидер
ЛП
10
Софиан Фегули
ОП
22
Мехди Мостефа-Сбаа
ОП
8
Мехди Ласен
ОП
13
Ислам Слимани
ЦФ
15
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Германия
22
Роман Вайденфеллер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
0
Кевин Гросскройц
ЛП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Лукас Подольски
ЛВ
0
Кристоф Крамер
ОП
6
Сами Хедира
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
Алжир
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
16
Мохамед Земмамучи
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
2
Маджид Бугерра
ЦЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
18
Абделмумен Джабу
ЛП
11
Ясин Браими
ЦП
7
Хассан Йебда
ЦП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
9
Набиль Гилас
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Нойер
4
Хеведес
0
Мертезакер
17
Боатенг
2
Мустафи
0
Лам
8
Кроос
7
Швайнштайгер
10
Озил
11
Гетце
13
Мюллер
4-3-1-2
23
М'Боли
2
Манди
4
Белкалем
5
Халлиш
3
Гулам
10
Фегули
22
Мостефа-Сбаа
8
Ласен
19
Таидер
15
Судани
13
Слимани
7
Швайнштайгер
0
Крамер
0
Крамер
7
Швайнштайгер
2
Мустафи
6
Хедира
6
Хедира
2
Мустафи
11
Гетце
9
Шюррле
9
Шюррле
11
Гетце
5
Халлиш
2
Бугерра
2
Бугерра
5
Халлиш
15
Судани
18
Джабу
18
Джабу
15
Судани
19
Таидер
11
Браими
11
Браими
19
Таидер
Остались в запасе
Германия
Алжир
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
22
Роман Вайденфеллер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
0
Кевин Гросскройц
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
0
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
16
Мохамед Земмамучи
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
7
Хассан Йебда
ЦП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
22
Роман Вайденфеллер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
0
Кевин Гросскройц
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
0
Мирослав Клозе
ЦФ
Остались в запасе
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
16
Мохамед Земмамучи
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
7
Хассан Йебда
ЦП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Германия - Алжир
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Рикки
(Посус-ди-Калдас)
Стадион:
Бейра-Рио
Где смотреть матч:
Первый канал 23:59 (прямая)
Новости команд
Все
Германия
Алжир
Клопп жестко прошелся по Инфантино: «Казалось, хуже Блаттера быть не может»
Вчера, 21:38
1
Лига наций: шансы Германии и Нидерландов на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:10
Бабич прокомментировал поражение Сербии от Германии – спартаковец забил в свои
14 ноября
2
Победитель ЧМ-1990 может стать президентом Германии
14 ноября
Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
14 ноября
2
Клопп жестко прошелся по Инфантино: «Казалось, хуже Блаттера быть не может»
Вчера, 21:38
1
Лига наций: шансы Германии и Нидерландов на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:10
Бабич прокомментировал поражение Сербии от Германии – спартаковец забил в свои
14 ноября
2
Победитель ЧМ-1990 может стать президентом Германии
14 ноября
Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
14 ноября
2
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Якин высказался о победе Швейцарии над Алжиром
3 июля
1
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Обзор матча Швейцария – Алжир голы и лучшие моменты (Видео)
3 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+