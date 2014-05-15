Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
апрель 2014
май 2014
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 30 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
Краснодар
Матч завершен
Анжи
0 : 1
Крылья Советов
Матч завершен
Спартак
3 : 2
Динамо
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
1 : 4
Зенит
Матч завершен
Рубин
1 : 1
Ахмат
Матч завершен
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
Матч завершен
Томь
3 : 2
Ростов
Матч завершен
Волга
1 : 2
Урал
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2013/2014), 38 тур
0 : 3
Уфа
Тех. поражение
Салют
0 : 3
СКА-Хабаровск
Тех. поражение
Луч
1 : 4
Оренбург
Матч завершен
Нефтехимик
5 : 1
Ангушт
Матч завершен
Спартак-Нальчик
1 : 0
Мордовия
Матч завершен
Ротор
1 : 0
Енисей
Матч завершен
Торпедо
0 : 0
Сибирь
Матч завершен
Арсенал
0 : 1
Сочи
Матч завершен
Балтика
2 : 2
Шинник
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2013/2014), первый матч
Гамбург
0 : 0
Гройтер Фюрт
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
Краснодар (мол)
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014, 1/4 финала, ответный матч
Арсенал
0 : 0
Насьональ
Матч завершен
Крузейро
1 : 1
Сан-Лоренсо
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Индонезия
1 : 1
Доминиканская Республика
Матч завершен
США. МЛС 2014
Канзаc Сити
1 : 2
Филадельфия Юнион
Матч завершен
Товарищеские матчи 2014
Аль-Айн
0 : 3
Манчестер Сити
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2014, 8 тур
БАТЭ
0 : 0
Динамо
Матч завершен
Неман
1 : 1
Гомель
Матч завершен
Шахтер
3 : 1
Минск
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2013/2014). группа A, 9 тур
Зюлте-Варегем
1 : 2
Андерлехт
Матч завершен
Генк
3 : 2
Брюгге
Матч завершен
Локерен
1 : 3
Стандард
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 5 тур
Гойас
2 : 0
Ботафого
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2013/2014), Финал, первый матч
АЗ Алкмаар
0 : 0
Гронинген
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2013/2014), 35 тур
Грассхоппер
4 : 1
Люцерн
Матч завершен
Тун
0 : 3
Янг Бойз
Матч завершен
Санкт-Галлен
2 : 0
Сьон
Матч завершен
Арау
1 : 3
Базель
Матч завершен
Лозанна-Спорт
0 : 1
Цюрих
Матч завершен