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Гамбург - Гройтер Фюрт
Гамбург - Гройтер Фюрт: обзор матча 15 мая 2014
Гамбург
15.05.2014, четверг, 22:30
Германия. Бундеслига
0 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Гройтер Фюрт
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Статистика матча Гамбург - Гройтер Фюрт
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0
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Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
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3 : 1
06.11.2026
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Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
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Гамбург
1 : 3
27.10.2026
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Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
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