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Расписание матчей
Украина. Кубок
Динамо К - Шахтер
Динамо К - Шахтер: обзор матча 15 мая 2014
Динамо К
15.05.2014, четверг, 21:00
Украина. Кубок, Финал
2 : 1
Завершен
Шахтер
38'
А. Кучер (АГ)
42'
Д. Вида
56'
Д. Коста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо К - Шахтер
90'
+6
Желтая карточка
А. Кучер
Вторая желтая
А. Ярмоленко
90'
+6
90'
+6
Вторая желтая
Я. Ракицкий
90'
+3
Желтая карточка
Л. Адриано
Желтая карточка
О. Вукоевич
90'
+2
Замена
В. Калитвинцев
️️️️
Д. Гармаш
89'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Ю. Бельханда
84'
79'
Замена
С. Кривцов
️️️️
Д. Срна
78'
Травма
Д. Срна
Замена
О. Вукоевич
️️️️
Д. Ленс
72'
Желтая карточка
А. Ярмоленко
71'
70'
Замена
Эдуардо
️️️️
Бернард
56'
ГОЛ! 2:1!
Д. Коста
Пас отдал
А. Пятов
Желтая карточка
Д. Мбокани
45'
+3
43'
Желтая карточка
Д. Срна
ГОЛ! 2:0!
Д. Вида
Пас отдал
М. Велозу
42'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Кучер
38'
30'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
8
Евгений Макаренко
ЛЗ
21
Данило Силва
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
44
Мигель Велозу
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
31
Дентиньо
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Шовковский
8
Макаренко
21
Вида
15
Драгович
21
Данило Силва
44
Велозу
20
Бельханда
17
Ленс
19
Гармаш
7
Ярмоленко
70
Мбокани
4-1-1-3-1
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
50
Кучер
13
Шевчук
27
Степаненко
7
Фред
11
Коста
11
Тейшейра
11
Бернард
4
Адриано
17
Ленс
5
Вукоевич
5
Вукоевич
17
Ленс
20
Бельханда
8
Сидорчук
8
Сидорчук
20
Бельханда
19
Гармаш
45
Калитвинцев
45
Калитвинцев
19
Гармаш
33
Срна
27
Кривцов
27
Кривцов
33
Срна
11
Бернард
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Бернард
Остались в запасе
Динамо К
Шахтер
23
Александр Рыбка
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
90
Роман Безус
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
20
Фернандо
ОП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
90
Роман Безус
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
20
Фернандо
ОП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Динамо К - Шахтер
3
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
Ворскла
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