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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Енисей
Ротор - Енисей: обзор матча 15 мая 2014
Ротор
15.05.2014, четверг, 19:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
90'
Д. Кабутов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Енисей
Желтая карточка
Х. Аппаев
90'
Желтая карточка
Д. Кабутов
90'
90'
Замена
А. Алиев
️️️️
Е. Иванов
Замена
А. Михеев
️️️️
И. Лукьяновс
90'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кабутов
90'
88'
Замена
А. Масловский
️️️️
В. Лешонок
83'
Замена
С. Рашевский
️️️️
Л. Адамс
75'
Замена
В. Чадов
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
Замена
Р. Войдель
️️️️
М. Яковлев
69'
61'
Желтая карточка
Д. Маляка
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Мязин
58'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
А. Рылов
46'
38'
Желтая карточка
Л. Адамс
Пенальти не реализован!
А. Малыгин
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
6
Александр Малыгин
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Сергей Петренко
Ротор
1
Денис Книга
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
90
Андрей Михеев
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
42
Евгений Гурулев
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
10
Азер Алиев
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
3-5-1-1
31
Пчелинцев
6
Малыгин
33
Ламанж
22
Тен
17
Пугин
10
Лукьяновс
9
Яковлев
7
Зинин
10
Рылов
4
Фомин
87
Мязин
4-4-1-1
16
Бородин
22
Шабаев
33
Адамс
80
Качан
18
Марущак
15
Маляка
14
Лайзанс
8
Иванов
9
Лешонок
88
Галыш
23
Лескано
10
Рылов
70
Кабутов
70
Кабутов
10
Рылов
9
Яковлев
20
Войдель
20
Войдель
9
Яковлев
10
Лукьяновс
90
Михеев
90
Михеев
10
Лукьяновс
87
Мязин
14
Аппаев
14
Аппаев
87
Мязин
9
Лешонок
33
Масловский
33
Масловский
9
Лешонок
8
Иванов
10
Алиев
10
Алиев
8
Иванов
33
Адамс
58
Рашевский
58
Рашевский
33
Адамс
23
Лескано
15
Чадов
15
Чадов
23
Лескано
Остались в запасе
Ротор
Енисей
1
Денис Книга
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
Главный тренер
Федор Щербаченко
42
Евгений Гурулев
ЦЗ
79
Александр Плотников
ВР
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Петренко
Остались в запасе
1
Денис Книга
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
Остались в запасе
42
Евгений Гурулев
ЦЗ
79
Александр Плотников
ВР
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Сергей Петренко
Статистика матча Ротор - Енисей
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Центральный
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