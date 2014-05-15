Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Cибирь
Торпедо - Cибирь: обзор матча 15 мая 2014
Торпедо
15.05.2014, четверг, 19:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
0 : 0
Завершен
Cибирь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Cибирь
89'
Желтая карточка
А. Гладышев
Желтая карточка
Л. Тесак
81'
Замена
Д. Большаков
️️️️
М. Бурченко
80'
Замена
И. Новосельцев
️️️️
В. Стеклов
80'
76'
Замена
А. Едунов
️️️️
Нивалдо
Замена
М. Дворнекович
️️️️
И. Шевченко
74'
Замена
Д. Бояринцев
️️️️
О. Власов
74'
Желтая карточка
Ю. Кулешов
66'
62'
Замена
А. Дудолев
️️️️
А. Васильев
62'
Замена
В. Азаров
️️️️
Е. Зиновьев
46'
Замена
А. Гладышев
️️️️
А. Иванов
4'
Желтая карточка
В. Головатенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
17
Александр Васильев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
52
Евгений Зиновьев
ПП
6
Нивалдо
ЦФ
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
95
Даниил Савичев
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
0
Матия Дворнекович
ПП
Cибирь
22
Евгений Пузин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
5
Алексей Гладышев
ЛП
11
Алексей Едунов
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
4-4-2
14
Конюхов
71
Багаев
15
Князев
5
Микуцкис
8
Тесак
8
Бурченко
40
Кулешов
84
Власов
20
Стеклов
99
Шевченко
27
Мирзов
3-2-4-1
25
Трунин
44
Самсонов
4
Выходил
80
Климов
5
Головатенко
59
Иванов
52
Зиновьев
17
Васильев
37
Чеботару
4
Астафьев
6
Нивалдо
20
Стеклов
99
Новосельцев
99
Новосельцев
20
Стеклов
8
Бурченко
9
Большаков
9
Большаков
8
Бурченко
84
Власов
7
Бояринцев
7
Бояринцев
84
Власов
99
Шевченко
0
Дворнекович
0
Дворнекович
99
Шевченко
52
Зиновьев
99
Азаров
99
Азаров
52
Зиновьев
6
Нивалдо
11
Едунов
11
Едунов
6
Нивалдо
59
Иванов
5
Гладышев
5
Гладышев
59
Иванов
17
Васильев
18
Дудолев
18
Дудолев
17
Васильев
Остались в запасе
Торпедо
Cибирь
95
Даниил Савичев
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
Главный тренер
Александр Бородюк
22
Евгений Пузин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
Остались в запасе
95
Даниил Савичев
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
Остались в запасе
22
Евгений Пузин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Торпедо - Cибирь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Сатурн
Новости команд
Все
Торпедо
Cибирь
«Волга» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
Вчера, 15:20
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
13 ноября
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Волга» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
Вчера, 15:20
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
13 ноября
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+