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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Сочи
Арсенал - Сочи: обзор матча 15 мая 2014
Арсенал
15.05.2014, четверг, 19:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
0 : 1
Завершен
Сочи
59'
М. Андреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Сочи
Желтая карточка
С. Игнатьев
90'
90'
Желтая карточка
С. Помогаев
90'
Замена
В. Есин
️️️️
С. Мирошниченко
89'
Желтая карточка
А. Самохвалов
86'
Замена
Д. Вихров
️️️️
М. Андреев
Желтая карточка
П. Сергеев
73'
Желтая карточка
А. Кутьин
72'
Желтая карточка
Р. Тимохин
72'
Замена
Р. Тимохин
️️️️
А. Базанов
68'
Замена
П. Сергеев
️️️️
П. Кашчелан
68'
Желтая карточка
М. Кашчелан
62'
59'
ГОЛ! 0:1!
М. Андреев
Замена
С. Маслов
️️️️
М. Лепский
55'
Замена
А. Макаренко
️️️️
И. Калешин
24'
Желтая карточка
П. Кашчелан
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
3
Предраг Кашчелан
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
78
Семен Помогаев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
58
Сергей Егоров
ПП
10
Станислав Матяш
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
30
Максим Кликин
ВР
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
6
Денис Вихров
ЦЗ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
3-1-4-2
16
Котов
3
Кашчелан
14
Лозенков
23
Калешин
18
Кашчелан
27
Игнатьев
28
Рыжков
10
Кузнецов
77
Лепский
11
Базанов
48
Кутьин
3-2-2-3
1
Самохвалов
16
Вьештица
24
Мирошниченко
30
Идову
58
Егоров
78
Помогаев
77
Андреев
88
Маркелов
17
Бирюков
98
Акимов
10
Матяш
3
Кашчелан
20
Сергеев
20
Сергеев
3
Кашчелан
11
Базанов
45
Тимохин
45
Тимохин
11
Базанов
23
Калешин
8
Макаренко
8
Макаренко
23
Калешин
77
Лепский
14
Маслов
14
Маслов
77
Лепский
77
Андреев
6
Вихров
6
Вихров
77
Андреев
24
Мирошниченко
27
Есин
27
Есин
24
Мирошниченко
Остались в запасе
Арсенал
Сочи
1
Александр Филимонов
ВР
30
Максим Кликин
ВР
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
1
Александр Филимонов
ВР
30
Максим Кликин
ВР
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
Остались в запасе
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Арсенал - Сочи
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Арсенал
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