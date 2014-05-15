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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Ахмат
Рубин - Ахмат: обзор матча 15 мая 2014
Рубин
15.05.2014, четверг, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Ахмат
60'
К. Муллин
58'
А. Семенов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Ахмат
80'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Ф. Пирис
76'
Желтая карточка
О. Иванов
76'
Желтая карточка
Ю. Ояла
ГОЛ! 1:1!
К. Муллин
60'
58'
ГОЛ! 0:1!
А. Семенов
Пас отдал
Маурисио
57'
Желтая карточка
Ф. Пирис
Желтая карточка
О. Кузьмин
55'
46'
Замена
Ж. Бокила
️️️️
Х. Кадыров
46'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Аилтон
Замена
К. Муллин
️️️️
Р. Еременко
45'
35'
Желтая карточка
И. Айссати
Желтая карточка
М. Вакасо
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Кобозев
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
10
Кану
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
4-1-3-2
1
Рыжиков
3
Гетигежев
44
Навас
4
Кверквелия
23
Кузьмин
15
Кисляк
28
Могилевец
26
Еременко
22
Вакасо
32
Девич
89
Прудников
4-1-3-2
31
Годзюр
40
Уциев
13
Семенов
40
Ояла
30
Кудряшов
8
Маурисио
19
Иванов
22
Пирис
14
Айссати
10
Кадыров
9
Аилтон
26
Еременко
9
Муллин
9
Муллин
26
Еременко
22
Пирис
14
Кузяев
14
Кузяев
22
Пирис
10
Кадыров
18
Бокила
18
Бокила
10
Кадыров
9
Аилтон
10
Лебеденко
10
Лебеденко
9
Аилтон
Остались в запасе
Рубин
Ахмат
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
1
Евгений Кобозев
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
10
Кану
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Кобозев
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
10
Кану
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Рубин - Ахмат
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Спорт Союз" 18:15 (прямая)
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