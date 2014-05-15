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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Краснодар
Амкар-Пермь - Краснодар: обзор матча 15 мая 2014
Амкар-Пермь
15.05.2014, четверг, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
2 : 2
Завершен
Краснодар
20'
К. Васильев
64'
И. Пикущак
25'
М. Перейра
55'
С. Петров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Краснодар
90'
+2
Замена
Н. Марков
️️️️
М. Перейра
Замена
А. Курзенев
️️️️
И. Пикущак
88'
86'
Замена
М. Абреу
️️️️
С. Петров
81'
Замена
А. Померко
️️️️
Р. Лаборде
Желтая карточка
Т. Фибел
79'
Замена
Д. Каюмов
️️️️
Г. Пеев
76'
66'
Желтая карточка
Р. Лаборде
ГОЛ! 2:2!
И. Пикущак
64'
55'
ГОЛ! 1:2!
С. Петров
25'
ГОЛ! 1:1!
М. Перейра
ГОЛ! 1:0!
К. Васильев
Пас отдал
Г. Пеев
20'
Желтая карточка
Г. Пеев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
97
Томас Фибел
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
5
Януш Гол
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
26
Марсио Абреу
ЦП
88
Исаэль
ЦП
76
Александр Агеев
АП
22
Жерар Гоу
ЦФ
4-1-3-2
1
Герус
97
Фибел
4
Никитин
79
Черенчиков
14
Сираков
5
Гол
18
Коломейцев
14
Васильев
7
Пеев
10
Пикущак
99
Канунников
3-2-4-1
88
Синицын
55
Енджейчик
4
Гранквист
6
Сигурдссон
98
Петров
17
Калешин
21
Лаборде
18
Газинский
10
Перейра
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
7
Пеев
7
Каюмов
7
Каюмов
7
Пеев
10
Пикущак
91
Курзенев
91
Курзенев
10
Пикущак
10
Перейра
13
Марков
13
Марков
10
Перейра
21
Лаборде
20
Померко
20
Померко
21
Лаборде
98
Петров
26
Абреу
26
Абреу
98
Петров
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Краснодар
38
Василий Алейников
ОП
42
Сергей Нарубин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
76
Александр Агеев
АП
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
88
Исаэль
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
38
Василий Алейников
ОП
42
Сергей Нарубин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Остались в запасе
76
Александр Агеев
АП
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
88
Исаэль
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Амкар-Пермь - Краснодар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 18:15 (прямая)
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