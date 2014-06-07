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    Расписание матчей 07-06-2014

    май 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    июнь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    июль 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2014
    7 июня, суббота
    03:00
    Колумбия
    3:0
    Иордания
    Матч завершен
    7 июня, суббота
    03:30
    Хорватия
    1:0
    Австралия
    Матч завершен
    7 июня, суббота
    03:30
    Япония
    4:3
    Замбия
    Матч завершен
    7 июня, суббота
    04:00
    Греция
    2:1
    Боливия
    Матч завершен
    7 июня, суббота
    04:00
    Коста-Рика
    1:1
    Ирландия
    Матч завершен
    7 июня, суббота
    04:30
    Мексика
    0:1
    Португалия
    Матч завершен
    7 июня, суббота
    18:00
    Камерун
    1:0
    Молдавия
    Матч завершен
    7 июня, суббота
    22:30
    Венгрия
    3:0
    Казахстан
    Матч завершен
    7 июня, суббота
    22:45
    Аргентина
    2:0
    Словения
    Матч завершен
    7 июня, суббота
    22:45
    Бельгия
    1:0
    Тунис
    Матч завершен
    7 июня, суббота
    23:59
    Сальвадор
    0:2
    Испания
    Матч завершен
    США. МЛС 2014
    7 июня, суббота
    04:30
    Хьюстон
    0:2
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    7 июня, суббота
    23:59
    Торонто
    1:0
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2014, 11 тур
    7 июня, суббота
    19:00
    Динамо
    2:1
    Нафтан
    Матч завершен
    7 июня, суббота
    19:30
    Динамо-Брест
    0:0
    Шахтер
    Матч завершен
    7 июня, суббота
    20:00
    БАТЭ
    0:0
    Неман
    Матч завершен
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