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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия - Тунис
Бельгия - Тунис: обзор матча 07 июня 2014
Бельгия
07.06.2014, суббота, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Тунис
88'
Д. Мертенс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Бельгия - Тунис
90'
+2
Замена
Ч. Хаммами
️️️️
Я. Микари
Замена
А. Витсель
️️️️
Р. Лукаку
90'
+1
Травма
Р. Лукаку
90'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мертенс
88'
82'
Желтая карточка
Х. Матлути
76'
Замена
Х. Юнес
️️️️
Ф. Бен Юссеф
Замена
А. Янузай
️️️️
Э. Азар
72'
70'
Замена
С. Бен Джемия
️️️️
З. Дхауади
63'
Вторая желтая
И. Джемаа
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Д. Ориги
61'
Замена
Н. Шадли
️️️️
К. Миральяс
60'
54'
Замена
Н. Бен Саид
️️️️
Х. Корби
51'
Желтая карточка
Х. Корби
Замена
Э. Ванден Борре
️️️️
Т. Алдервейрелд
46'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
М. Феллайни
46'
44'
Желтая карточка
И. Джемаа
Желтая карточка
Я. Вертонген
44'
30'
Желтая карточка
А. Абденнур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Ян Вертонген
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
16
Стивен Дефур
ОП
19
Мусса Дембеле
ОП
8
Маруан Феллайни
ЦП
11
Кевин Миральяс
ПВ
17
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Тунис
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
21
Хамза Матлути
ЛЗ
3
Аймен Абденнур
(К)
ЦЗ
4
Билель Мохсни
ЦЗ
2
Сиам Бен Юссеф
ПЗ
0
Яссин Микари
ЛП
14
Стефан Натер
ЦП
8
Фахредин Бен Юссеф
ЦП
8
Халид Корби
ПП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
15
Зухайер Дхауади
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
0
Энтони Ванден Борре
ПЗ
22
Насер Шадли
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
18
Аднан Янузай
ПВ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Тунис
16
Атеф Дхили
ВР
22
Хамди Касрауи
ВР
20
Мохамед Али Якуби
ЦЗ
23
Селим Бен Джемия
ЦЗ
5
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
23
Нидхаль Бен Саид
ЦП
0
Чеди Хаммами
ЦП
10
Саад Бгуир
АП
8
Эдем Ржаиби
ЦФ
11
Шедли Граб
ЦФ
10
Хамза Юнес
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Куртуа
5
Вертонген
15
ван Бюйтен
2
Алдервейрелд
4
Компани
16
Дефур
19
Дембеле
8
Феллайни
10
Азар
11
Миральяс
17
Ориги
4-4-2
1
Бен Мустафа
2
Бен Юссеф
3
Абденнур
4
Мохсни
21
Матлути
8
Корби
14
Натер
8
Бен Юссеф
0
Микари
15
Дхауади
17
Джемаа
2
Алдервейрелд
0
Ванден Борре
0
Ванден Борре
2
Алдервейрелд
11
Миральяс
22
Шадли
22
Шадли
11
Миральяс
Лукаку
6
Витсель
6
Витсель
Лукаку
10
Азар
18
Янузай
18
Янузай
10
Азар
8
Феллайни
14
Мертенс
14
Мертенс
8
Феллайни
17
Ориги
9
Лукаку
9
Лукаку
17
Ориги
8
Корби
23
Бен Саид
23
Бен Саид
8
Корби
0
Микари
0
Хаммами
0
Хаммами
0
Микари
8
Бен Юссеф
10
Юнес
10
Юнес
8
Бен Юссеф
15
Дхауади
23
Бен Джемия
23
Бен Джемия
15
Дхауади
Остались в запасе
Бельгия
Тунис
12
Симон Миньоле
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
7
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Марк Вилмотс
10
Саад Бгуир
АП
8
Эдем Ржаиби
ЦФ
11
Шедли Граб
ЦФ
16
Атеф Дхили
ВР
20
Мохамед Али Якуби
ЦЗ
22
Хамди Касрауи
ВР
5
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
7
Кевин Де Брюйне
АП
Остались в запасе
10
Саад Бгуир
АП
8
Эдем Ржаиби
ЦФ
11
Шедли Граб
ЦФ
16
Атеф Дхили
ВР
20
Мохамед Али Якуби
ЦЗ
22
Хамди Касрауи
ВР
5
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Главный тренер
Жорж Леекенс
Статистика матча Бельгия - Тунис
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Король Бодуэн
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