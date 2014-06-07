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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина - Словения
Аргентина - Словения: обзор матча 07 июня 2014
Аргентина
07.06.2014, суббота, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Словения
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аргентина - Словения
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 0
07.10.2026
Бенин
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7 : 0
04.10.2026
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4 : 0
01.10.2026
Боливия
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13.11.2026
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1 : 2
06.10.2026
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03.10.2026
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Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Информация о матче
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