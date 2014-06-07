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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Япония - Замбия
Япония - Замбия: обзор матча 07 июня 2014
Япония
07.06.2014, суббота, 03:30
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 3
Завершен
Замбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Япония - Замбия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Товарищеские матчи. Сборные
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