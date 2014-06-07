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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика - Португалия
Мексика - Португалия: обзор матча 07 июня 2014
Мексика
07.06.2014, суббота, 04:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Португалия
90+3'
Б. Алвеш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Мексика - Португалия
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
Б. Алвеш
Пас отдал
Ж. Моутинью
Замена
Х. Акино
️️️️
Э. Эррера
85'
Желтая карточка
Э. Эррера
82'
81'
Замена
Р. Аморим
️️️️
Ж. Перейра
80'
Желтая карточка
Л. Нету
Замена
А. Пулидо
️️️️
О. Перальта
79'
Замена
М. Фабиан
️️️️
А. Гуардадо
78'
76'
Замена
Рафа
️️️️
Ф. Коэнтрау
74'
Желтая карточка
Ж. Перейра
64'
Замена
Э. Поштига
️️️️
Эдер
58'
Замена
С. Варела
️️️️
Виейринья
Замена
Чичарито
️️️️
Д. Дос Сантос
57'
52'
Желтая карточка
Б. Алвеш
Замена
Г. Очоа
️️️️
Х. Корона
46'
Желтая карточка
П. Агилар
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика
1
Хосе Корона
ВР
2
Франциско Родригес
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
7
Мигель Лаюн
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
22
Пауль Агилар
ПЗ
23
Хосе Васкес
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Джовани Дос Сантос
ЦФ
19
Орибе Перальта
ЦФ
Главный тренер
Мигель Эррера
Португалия
22
Эдуарду
ВР
0
Жоао Перейра
ЛЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
0
Фабиу Коэнтрау
ПЗ
0
Андре Алмейда
ЛВ
17
Нани
ЛВ
4
Мигель Велозу
ОП
11
Виейринья
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
5
Карлос Сальсидо
ЛЗ
16
Мигель Анхель Понсе
ЦЗ
5
Диего Рейес
ЦЗ
17
Исаак Брисуэлья
ЦП
21
Карлос Пенья
ЦП
8
Марко Фабиан
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
11
Алан Пулидо
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
9
Угу Алмейда
ЦФ
23
Элдер Поштига
ЦФ
15
Рафа
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
3-3-2-2
1
Корона
4
Маркес
7
Лаюн
15
Морено
2
Родригес
23
Васкес
22
Агилар
16
Эррера
18
Гуардадо
19
Перальта
6
Дос Сантос
4-1-2-2-1
22
Эдуарду
0
Коэнтрау
4
Нету
2
Алвеш
0
Перейра
4
Велозу
11
Виейринья
8
Моутинью
0
Алмейда
17
Нани
9
Эдер
19
Перальта
11
Пулидо
11
Пулидо
19
Перальта
1
Корона
13
Очоа
13
Очоа
1
Корона
18
Гуардадо
8
Фабиан
8
Фабиан
18
Гуардадо
16
Эррера
20
Акино
20
Акино
16
Эррера
6
Дос Сантос
14
Чичарито
14
Чичарито
6
Дос Сантос
0
Перейра
20
Аморим
20
Аморим
0
Перейра
9
Эдер
23
Поштига
23
Поштига
9
Эдер
0
Коэнтрау
15
Рафа
15
Рафа
0
Коэнтрау
11
Виейринья
18
Варела
18
Варела
11
Виейринья
Остались в запасе
Мексика
Португалия
17
Исаак Брисуэлья
ЦП
16
Мигель Анхель Понсе
ЦЗ
1
Альфредо Талавера
ВР
5
Карлос Сальсидо
ЛЗ
5
Диего Рейес
ЦЗ
21
Карлос Пенья
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Эррера
1
Руй Патрисиу
ВР
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
17
Исаак Брисуэлья
ЦП
16
Мигель Анхель Понсе
ЦЗ
1
Альфредо Талавера
ВР
5
Карлос Сальсидо
ЛЗ
5
Диего Рейес
ЦЗ
21
Карлос Пенья
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Мигель Эррера
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Мексика - Португалия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
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04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
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30.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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Уэльс
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14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Информация о матче
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