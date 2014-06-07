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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Сальвадор - Испания
Сальвадор - Испания: обзор матча 07 июня 2014
Сальвадор
07.06.2014, суббота, 23:59
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Испания
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сальвадор - Испания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Тихуана
0 : 0
10.07.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 0
06.07.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 0
03.07.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
06.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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04.06.2026
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15.11.2026
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Лига наций, 5 тур
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12.11.2026
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06.10.2026
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Испания
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29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
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