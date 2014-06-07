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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия - Казахстан
Венгрия - Казахстан: обзор матча 07 июня 2014
Венгрия
07.06.2014, суббота, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Казахстан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Венгрия - Казахстан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
- : -
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
- : -
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
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