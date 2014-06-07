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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия - Австралия
Хорватия - Австралия: обзор матча 07 июня 2014
Хорватия
07.06.2014, суббота, 03:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Австралия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хорватия - Австралия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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