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    Расписание матчей 09-07-2014

    июнь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    июль 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    август 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи 2014
    9 июля, среда
    16:00
    Гуанчжоу Сити
    2:3
    Гамбург
    Матч завершен
    9 июля, среда
    18:00
    Рубин
    1:1
    Хайдук
    Матч завершен
    9 июля, среда
    20:00
    Труа
    2:1
    Осер
    Матч завершен
    9 июля, среда
    20:30
    Кан
    2:0
    Ренн
    Матч завершен
    9 июля, среда
    21:00
    Тулуза
    1:2
    Ним
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2014, 1/2 финала
    9 июля, среда
    23:59
    Нидерланды
    0:0
    (2:4)п
    Аргентина
    Матч завершен
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