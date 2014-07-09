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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Нидерланды - Аргентина
Нидерланды - Аргентина: обзор матча 09 июля 2014
Нидерланды
09.07.2014, среда, 23:59
Чемпионат мира, 1/2 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Аргентина
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Аргентина
ГОЛ!
М. Родригес
2:4
ГОЛ!
Д. Кейт
2:3
ГОЛ!
С. Агуэро
1:3
Пенальти не реализован!
У. Снейдер
ГОЛ!
Э. Гарай
1:2
ГОЛ!
А. Роббен
1:1
ГОЛ!
Л. Месси
0:1
Пенальти не реализован!
Р. Влаар
Желтая карточка
К. Хунтелаар
105'
101'
Замена
М. Родригес
️️️️
Э. Лавесси
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Р. ван Перси
96'
81'
Замена
С. Агуэро
️️️️
Г. Игуаин
80'
Замена
Р. Паласио
️️️️
Э. Перес
Замена
Й. Класи
️️️️
Н. Де Йонг
61'
48'
Желтая карточка
М. Демичелис
Замена
Д. Янмат
️️️️
Б. Мартинс-Инди
46'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
0
Рон Влаар
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
0
Дирк Кейт
ЛВ
6
Найджел Де Йонг
ОП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
11
Арьен Роббен
ПВ
9
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
16
Маркос Рохо
ЛЗ
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Хавьер Маскерано
ОП
15
Энцо Перес
ЦП
5
Лукас Билья
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЛФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Сабелья
Нидерланды
22
Михел Ворм
ВР
13
Тим Крул
ВР
12
Пол Верхаг
ЦЗ
14
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
16
Йорди Класи
ЦП
8
Джонатан Де Гузман
ЦП
7
Джермейн Ленс
ЦП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Аргентина
23
Мариано Андухар
ВР
0
Агустин Орион
ВР
0
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
17
Федерико Фернандес
ЦЗ
0
Уго Кампаньяро
ЦЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
0
Рикардо Альварес
ЦП
8
Аугусто Фернандес
ЦП
0
Макси Родригес
ПП
0
Родриго Паласио
ЦФ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Силлессен
17
Блинд
6
де Врей
4
Мартинс-Инди
0
Влаар
6
Де Йонг
10
Снейдер
8
Вейналдум
0
Кейт
11
Роббен
9
ван Перси
4-1-2-1-2
9
Ромеро
4
Сабалета
15
Демичелис
2
Гарай
16
Рохо
14
Маскерано
15
Перес
5
Билья
10
Месси
9
Игуаин
22
Лавесси
4
Мартинс-Инди
0
Янмат
0
Янмат
4
Мартинс-Инди
6
Де Йонг
16
Класи
16
Класи
6
Де Йонг
9
ван Перси
19
Хунтелаар
19
Хунтелаар
9
ван Перси
22
Лавесси
0
Родригес
0
Родригес
22
Лавесси
15
Перес
0
Паласио
0
Паласио
15
Перес
9
Игуаин
9
Агуэро
9
Агуэро
9
Игуаин
Остались в запасе
Нидерланды
Аргентина
22
Михел Ворм
ВР
13
Тим Крул
ВР
12
Пол Верхаг
ЦЗ
14
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
8
Джонатан Де Гузман
ЦП
7
Джермейн Ленс
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
23
Мариано Андухар
ВР
0
Агустин Орион
ВР
0
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
17
Федерико Фернандес
ЦЗ
0
Уго Кампаньяро
ЦЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
0
Рикардо Альварес
ЦП
8
Аугусто Фернандес
ЦП
Главный тренер
Алехандро Сабелья
Остались в запасе
22
Михел Ворм
ВР
13
Тим Крул
ВР
12
Пол Верхаг
ЦЗ
14
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
8
Джонатан Де Гузман
ЦП
7
Джермейн Ленс
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Остались в запасе
23
Мариано Андухар
ВР
0
Агустин Орион
ВР
0
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
17
Федерико Фернандес
ЦЗ
0
Уго Кампаньяро
ЦЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
0
Рикардо Альварес
ЦП
8
Аугусто Фернандес
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Алехандро Сабелья
Статистика матча Нидерланды - Аргентина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Нео Кимика Арена
Где смотреть матч:
"Первый канал" 23:45 (прямая)
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