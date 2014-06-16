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    Расписание матчей 16-06-2014

    май 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    июнь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    июль 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Чемпионат мира 2014, 1 тур, группа F
    16 июня, понедельник
    02:00
    Аргентина
    2:1
    Босния и Герцеговина
    Матч завершен
    16 июня, понедельник
    23:00
    Иран
    0:0
    Нигерия
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2014, 13 тур
    16 июня, понедельник
    19:00
    Минск
    1:4
    БАТЭ
    Матч завершен
    16 июня, понедельник
    20:00
    Гомель
    6:3
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    16 июня, понедельник
    20:00
    Шахтер
    2:0
    Слуцк
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2014, 1 тур, группа G
    16 июня, понедельник
    20:00
    Германия
    4:0
    Португалия
    Матч завершен
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