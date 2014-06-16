Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Иран - Нигерия
Иран - Нигерия: обзор матча 16 июня 2014
Иран
16.06.2014, понедельник, 23:00
Чемпионат мира, группа F, 1 тур
0 : 0
Завершен
Нигерия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Иран - Нигерия
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
Х. Хейдари
88'
Замена
(уд.)
️️️️
А. Дежага
77'
Желтая карточка
А. Теймурян
73'
69'
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Р. Азиз
52'
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
В. Мозес
29'
Замена
Д. Йобо
️️️️
Г. Обоабона
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иран
12
Алиреза Хагиги
ВР
23
Мехрдад Пулади
ЛЗ
4
Джалаль Хоссеини
ЦЗ
5
Амир Хуссейн Садеги
ЦЗ
15
Пехман Монтазери
ПЗ
3
Эхсан Хаджусафи
ЛП
6
Джавад Некунам
(К)
ОП
14
Андраник Теймурян
ОП
21
Ашкан Дежага
ЦП
2
Хозро Хейдари
ПП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Нигерия
1
Винсент Эньяма
(К)
ВР
13
Джувон Ошанива
ЛЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
14
Годфри Обоабона
ЦЗ
5
Эфе Эмброуз
ПЗ
17
Огений Онази
ОП
10
Джон Оби Микел
ОП
15
Рамон Азиз
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
9
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Стефен Кеши
Иран
1
Рахман Ахмади
ВР
22
Даниэль Давари
ВР
19
Зашем Бейкзаде
ЦЗ
17
Ахмад Алеменех
ЦЗ
13
Хоссейн Махини
ЦЗ
20
Стивен Бейташур
ЦЗ
18
Бахтиар Рахмани
ЦП
8
Реза Хагиги
ЦП
11
Газем Хададифар
ЦП
7
Масуд Шоджаеи
АП
9
(уд.)
ЦФ
10
Карим Ансарифард
ЦФ
Нигерия
21
Чигозие Агбим
ВР
16
Остин Эджиде
ВР
12
Эбенезер Одунлами
ЦЗ
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
3
Эджик Узени
ЦП
4
Рубен Габриэль
ЦП
18
Михел Бабатунде
ЦП
20
Окечукву Учебо
ЦФ
19
Уче Нвофор
ЦФ
23
Шола Амеоби
ЦФ
8
Питер Одемвингие
ЦФ
4-2-3-1
12
Хагиги
23
Пулади
4
Хоссеини
5
Садеги
15
Монтазери
6
Некунам
14
Теймурян
3
Хаджусафи
21
Дежага
2
Хейдари
16
Гоочаннеиджад
4-2-2-1-1
1
Эньяма
5
Эмброуз
22
Омеруо
14
Обоабона
13
Ошанива
17
Онази
10
Оби Микел
11
Мозес
15
Азиз
7
Муса
9
Эменике
21
Дежага
9
(уд.)
9
(уд.)
21
Дежага
2
Хейдари
7
Шоджаеи
7
Шоджаеи
2
Хейдари
14
Обоабона
2
Йобо
2
Йобо
14
Обоабона
11
Мозес
23
Амеоби
23
Амеоби
11
Мозес
15
Азиз
8
Одемвингие
8
Одемвингие
15
Азиз
Остались в запасе
Иран
Нигерия
19
Зашем Бейкзаде
ЦЗ
17
Ахмад Алеменех
ЦЗ
18
Бахтиар Рахмани
ЦП
13
Хоссейн Махини
ЦЗ
8
Реза Хагиги
ЦП
1
Рахман Ахмади
ВР
11
Газем Хададифар
ЦП
22
Даниэль Давари
ВР
20
Стивен Бейташур
ЦЗ
10
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
20
Окечукву Учебо
ЦФ
12
Эбенезер Одунлами
ЦЗ
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
19
Уче Нвофор
ЦФ
3
Эджик Узени
ЦП
4
Рубен Габриэль
ЦП
21
Чигозие Агбим
ВР
16
Остин Эджиде
ВР
18
Михел Бабатунде
ЦП
Главный тренер
Стефен Кеши
Остались в запасе
19
Зашем Бейкзаде
ЦЗ
17
Ахмад Алеменех
ЦЗ
18
Бахтиар Рахмани
ЦП
13
Хоссейн Махини
ЦЗ
8
Реза Хагиги
ЦП
1
Рахман Ахмади
ВР
11
Газем Хададифар
ЦП
22
Даниэль Давари
ВР
20
Стивен Бейташур
ЦЗ
10
Карим Ансарифард
ЦФ
Остались в запасе
20
Окечукву Учебо
ЦФ
12
Эбенезер Одунлами
ЦЗ
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
19
Уче Нвофор
ЦФ
3
Эджик Узени
ЦП
4
Рубен Габриэль
ЦП
21
Чигозие Агбим
ВР
16
Остин Эджиде
ВР
18
Михел Бабатунде
ЦП
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Главный тренер
Стефен Кеши
Статистика матча Иран - Нигерия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
- : -
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Бельгия
0 : 0
21.06.2026
Иран
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Вера
(Гуаякиль)
Стадион:
Арена да Байшада
Где смотреть матч:
"Первый канал" 22:50 (прямая)
Новости команд
Все
Иран
Нигерия
«Спартак» показал побитого Максименко
9 октября
9
Быстров – об игроке сборной России: «Вышел на поле чисто посмеяться, походить пешком»
9 октября
11
Шалимов разобрал голы в ворота сборной России от Нигерии
8 октября
Лукман: «Не увидел у России игрока, который бы выделялся в матче с 3-й сборной Нигерии»
8 октября
21
Колосков описал матч Россия – Нигерия одним прилагательным
7 октября
7
Карпин вступился за Тюкавина: «При чeм здесь он?»
2 октября
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
1 октября
Орлов оценил работу Слуцкого на матче Россия – Иран
1 октября
7
У Орлова нет претензий по матчу с Ираном только к одному игроку сборной России
30 сентября
3
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
30 сентября
10
«Спартак» показал побитого Максименко
9 октября
9
Быстров – об игроке сборной России: «Вышел на поле чисто посмеяться, походить пешком»
9 октября
11
Шалимов разобрал голы в ворота сборной России от Нигерии
8 октября
Лукман: «Не увидел у России игрока, который бы выделялся в матче с 3-й сборной Нигерии»
8 октября
21
Колосков описал матч Россия – Нигерия одним прилагательным
7 октября
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+