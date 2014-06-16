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Аргентина - Босния и Герцеговина
Аргентина - Босния и Герцеговина: обзор матча 16 июня 2014
Аргентина
16.06.2014, понедельник, 02:00
Чемпионат мира, группа F, 1 тур
2 : 1
Завершен
Босния и Герцеговина
3'
С. Колашинац (АГ)
64'
Л. Месси
83'
В. Ибишевич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Босния и Герцеговина
Замена
Л. Билья
️️️️
С. Агуэро
86'
83'
ГОЛ! 2:1!
В. Ибишевич
72'
Замена
Х. Медуньянин
️️️️
З. Мисимович
69'
Замена
Э. Вишча
️️️️
И. Хайрович
67'
Замена
В. Ибишевич
️️️️
М. Муйджа
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Г. Игуаин
64'
62'
Желтая карточка
Э. Спахич
Замена
Г. Игуаин
️️️️
М. Родригес
46'
Замена
Ф. Гаго
️️️️
У. Кампаньяро
46'
Желтая карточка
М. Рохо
24'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Колашинац
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
0
Уго Кампаньяро
ЦЗ
17
Федерико Фернандес
ЦЗ
16
Маркос Рохо
ЛП
14
Хавьер Маскерано
ОП
0
Макси Родригес
ЦП
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Сабелья
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Эмир Спахич
(К)
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
7
Мухамед Бешич
ОП
10
Миралем Пьянич
ЦП
10
Звездан Мисимович
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Аргентина
23
Мариано Андухар
ВР
0
Агустин Орион
ВР
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
0
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
5
Лукас Билья
ЦП
0
Рикардо Альварес
ЦП
15
Энцо Перес
ЦП
8
Аугусто Фернандес
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
0
Родриго Паласио
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Босния и Герцеговина
12
Ясмин Фейзич
ВР
22
Асмир Авдукич
ВР
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
8
Харис Медуньянин
ЦП
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
21
Анель Хаджич
ЦП
0
Сеяд Салихович
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
3-1-3-2-1
9
Ромеро
2
Гарай
0
Кампаньяро
17
Фернандес
14
Маскерано
16
Рохо
0
Родригес
4
Сабалета
10
Месси
11
Ди Мария
9
Агуэро
4-1-3-1-1
1
Бегович
13
Муйджа
4
Спахич
3
Бичакчич
5
Колашинац
7
Бешич
10
Пьянич
10
Мисимович
16
Лулич
20
Хайрович
11
Джеко
0
Кампаньяро
5
Гаго
5
Гаго
0
Кампаньяро
9
Агуэро
5
Билья
5
Билья
9
Агуэро
0
Родригес
9
Игуаин
9
Игуаин
0
Родригес
20
Хайрович
19
Вишча
19
Вишча
20
Хайрович
10
Мисимович
8
Медуньянин
8
Медуньянин
10
Мисимович
13
Муйджа
9
Ибишевич
9
Ибишевич
13
Муйджа
Остались в запасе
Аргентина
Босния и Герцеговина
23
Мариано Андухар
ВР
0
Агустин Орион
ВР
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
0
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
0
Рикардо Альварес
ЦП
15
Энцо Перес
ЦП
8
Аугусто Фернандес
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
0
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Сабелья
12
Ясмин Фейзич
ВР
22
Асмир Авдукич
ВР
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
21
Анель Хаджич
ЦП
0
Сеяд Салихович
ЦП
Главный тренер
Сафет Сушич
Остались в запасе
23
Мариано Андухар
ВР
0
Агустин Орион
ВР
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
0
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
0
Рикардо Альварес
ЦП
15
Энцо Перес
ЦП
8
Аугусто Фернандес
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
0
Родриго Паласио
ЦФ
Остались в запасе
12
Ясмин Фейзич
ВР
22
Асмир Авдукич
ВР
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
21
Анель Хаджич
ЦП
0
Сеяд Салихович
ЦП
Главный тренер
Алехандро Сабелья
Главный тренер
Сафет Сушич
Статистика матча Аргентина - Босния и Герцеговина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
- : -
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Хоэль Агилар
(Сан-Сальвадор)
Стадион:
Маракана
Где смотреть матч:
"Россия 1" 01:45 (прямая)
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