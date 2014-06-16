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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Германия - Португалия
Германия - Португалия: обзор матча 16 июня 2014
Германия
16.06.2014, понедельник, 20:00
Чемпионат мира, группа G, 1 тур
4 : 0
Завершен
Португалия
11'
Т. Мюллер (П)
32'
М. Хуммельс
45+1'
Т. Мюллер
78'
Т. Мюллер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Португалия
Замена
Л. Подольски
️️️️
Т. Мюллер
82'
ГОЛ! 4:0!
Т. Мюллер
78'
Замена
Ш. Мустафи
️️️️
М. Хуммельс
73'
Травма
М. Хуммельс
72'
65'
Замена
А. Алмейда
️️️️
Ф. Коэнтрау
63'
Травма
Ф. Коэнтрау
Замена
А. Шюррле
️️️️
М. Озил
62'
46'
Замена
Р. Кошта
️️️️
М. Велозу
ГОЛ! 3:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Т. Кроос
45'
+1
37'
Красная карточка
Пепе
ГОЛ! 2:0!
М. Хуммельс
Пас отдал
Т. Кроос
32'
28'
Замена
Эдер
️️️️
У. Алмейда
27'
Травма
У. Алмейда
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Мюллер
11'
10'
Желтая карточка
Ж. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
0
Филипп Лам
(К)
ОП
6
Сами Хедира
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Марио Гетце
АП
10
Месут Озил
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
0
Жоао Перейра
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
0
Фабиу Коэнтрау
ПЗ
17
Нани
ЛВ
4
Мигель Велозу
ОП
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Германия
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Роман Вайденфеллер
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
0
Кевин Гросскройц
ЛП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Лукас Подольски
ЛВ
0
Кристоф Крамер
ОП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
Португалия
22
Бету
ВР
22
Эдуарду
ВР
0
Андре Алмейда
ЦЗ
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
11
Виейринья
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
23
Элдер Поштига
ЦФ
15
Рафа
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
9
Эдер
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Нойер
4
Хеведес
5
Хуммельс
0
Мертезакер
17
Боатенг
0
Лам
6
Хедира
8
Кроос
10
Озил
11
Гетце
13
Мюллер
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
0
Коэнтрау
2
Алвеш
3
Пепе
0
Перейра
4
Велозу
0
Мейрелеш
8
Моутинью
17
Нани
7
Роналду
9
Алмейда
5
Хуммельс
2
Мустафи
2
Мустафи
5
Хуммельс
10
Озил
9
Шюррле
9
Шюррле
10
Озил
13
Мюллер
10
Подольски
10
Подольски
13
Мюллер
0
Коэнтрау
0
Алмейда
0
Алмейда
0
Коэнтрау
4
Велозу
0
Кошта
0
Кошта
4
Велозу
9
Алмейда
9
Эдер
9
Эдер
9
Алмейда
Остались в запасе
Германия
Португалия
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Роман Вайденфеллер
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
0
Кевин Гросскройц
ЛП
0
Кристоф Крамер
ОП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
22
Бету
ВР
22
Эдуарду
ВР
4
Луиш Нету
ЦЗ
11
Виейринья
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
23
Элдер Поштига
ЦФ
15
Рафа
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Роман Вайденфеллер
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
0
Кевин Гросскройц
ЛП
0
Кристоф Крамер
ОП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
Остались в запасе
22
Бету
ВР
22
Эдуарду
ВР
4
Луиш Нету
ЦЗ
11
Виейринья
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
23
Элдер Поштига
ЦФ
15
Рафа
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Германия - Португалия
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
- : -
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Фонте-Нова
Где смотреть матч:
"Россия 1" 19:45 (прямая)
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