Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
апрель 2014
май 2014
Лига чемпионов (2013/2014), Финал
Реал
4 : 1
Атлетико
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014), 33 тур
0 : 3
Коломна
Тех. поражение
0 : 0
Знамя Труда
Матч завершен
Тосно
6 : 1
Торпедо Вл
Матч завершен
Псков
2 : 3
Текстильщик
Матч завершен
2 : 1
Вологда
Матч завершен
ЦРФСО
2 : 1
Спартак К
Матч завершен
Строгино
2 : 2
Химки
Матч завершен
Олимп-Долгопрудный
4 : 0
Волга
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014). группа A, 25 тур
Челябинск
3 : 0
Сызрань-2003
Матч завершен
Тюмень
6 : 1
КАМАЗ
Матч завершен
Волга
1 : 0
Зенит-Ижевск
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014). группа B, 25 тур
Носта
0 : 0
Динамо Киров
Матч завершен
Лада-Тольятти
2 : 1
Матч завершен
Спартак
1 : 1
Рубин-2
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), Финал
Дерби Каунти
0 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Саудовская Аравия
0 : 4
Молдавия
Матч завершен
США. МЛС 2014
Канзаc Сити
2 : 2
Торонто
Матч завершен
Товарищеские матчи 2014
Орландо Сити
0 : 1
Рома
Матч завершен
Казахстан. Премьер-Лига 2014, 13 тур
Спартак
0 : 1
Актобе
Матч завершен
Жетысу
1 : 2
Тобол
Матч завершен
Шахтер
1 : 0
Тараз
Матч завершен
Ордабасы
1 : 0
Кайрат
Матч завершен
Атырау
0 : 1
Иртыш
Матч завершен
Кайсар
1 : 0
Астана
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 11 тур
Лиллестрем
5 : 1
Стабек
Матч завершен
Стремсгодсет
1 : 1
Русенборг
Матч завершен