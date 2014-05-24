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Расписание матчей 24-05-2014

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
апрель 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
май 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
июнь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
Предыдущий день Следующий день
Лига чемпионов (2013/2014), Финал
24 мая, 22:45
Реал
4 : 1
Атлетико
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014), 33 тур Таблица
24 мая, 00:00
0 : 3
Коломна
Тех. поражение
24 мая, 16:00
0 : 0
Знамя Труда
Матч завершен
24 мая, 16:00
Тосно
6 : 1
Торпедо Вл
Матч завершен
24 мая, 16:00
Псков
2 : 3
Текстильщик
Матч завершен
24 мая, 17:00
2 : 1
Вологда
Матч завершен
24 мая, 17:00
ЦРФСО
2 : 1
Спартак К
Матч завершен
24 мая, 17:00
Строгино
2 : 2
Химки
Матч завершен
24 мая, 18:00
Олимп-Долгопрудный
4 : 0
Волга
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014). группа A, 25 тур Таблица
24 мая, 15:00
Челябинск
3 : 0
Сызрань-2003
Матч завершен
24 мая, 17:00
Тюмень
6 : 1
КАМАЗ
Матч завершен
24 мая, 18:00
Волга
1 : 0
Зенит-Ижевск
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014). группа B, 25 тур Таблица
24 мая, 16:00
Носта
0 : 0
Динамо Киров
Матч завершен
24 мая, 18:30
Лада-Тольятти
2 : 1
Матч завершен
24 мая, 18:30
Спартак
1 : 1
Рубин-2
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), Финал Таблица
24 мая, 18:00
Дерби Каунти
0 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2014
24 мая, 20:00
Саудовская Аравия
0 : 4
Молдавия
Матч завершен
США. МЛС 2014 Таблица
24 мая, 04:30
Канзаc Сити
2 : 2
Торонто
Матч завершен
Товарищеские матчи 2014
24 мая, 03:30
Орландо Сити
0 : 1
Рома
Матч завершен
Казахстан. Премьер-Лига 2014, 13 тур Таблица
24 мая, 12:00
Спартак
0 : 1
Актобе
Матч завершен
24 мая, 15:00
Жетысу
1 : 2
Тобол
Матч завершен
24 мая, 15:30
Шахтер
1 : 0
Тараз
Матч завершен
24 мая, 16:00
Ордабасы
1 : 0
Кайрат
Матч завершен
24 мая, 17:00
Атырау
0 : 1
Иртыш
Матч завершен
24 мая, 17:00
Кайсар
1 : 0
Астана
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 11 тур Таблица
24 мая, 17:30
Лиллестрем
5 : 1
Стабек
Матч завершен
24 мая, 20:00
Стремсгодсет
1 : 1
Русенборг
Матч завершен
Россия
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