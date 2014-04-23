Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
март 2014
апрель 2014
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014), 21 тур
Байкал
2 : 0
Матч завершен
Сибирь-2
1 : 2
Якутия
Матч завершен
Лига чемпионов (2013/2014), 1/2 финала, первый матч
Реал
1 : 0
Бавария
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 34 тур
ПСЖ
1 : 0
Эвиан
Матч завершен
Тулуза
0 : 0
Лион
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014, 1/8 финала, ответный матч
Боливар
1 : 1
Леон
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 20 тур
5 : 0
Металлург
Матч завершен
Заря
2 : 2
Карпаты
Матч завершен
Шахтер
2 : 1
Таврия
Матч завершен